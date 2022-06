España está en “pleno ascenso” de la séptima ola del Covid, aunque “no se dice”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de junio de 2022 , 11:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El jefe de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor, el doctor Juan Torres, ha advertido de que España atraviesa actualmente la séptima ola de Covid-19, aunque “no se dice”, ya que “ya casi no ingresan pacientes en UCI”.



“Estamos en pleno ascenso y hasta dentro de tres semanas no llegaremos al pico”, ha informado el especialista en la rueda de prensa de presentación de la iniciativa AtHenea, impulsada por la Fundación Humans y Astrazeneca.



Tal y como ha explicado, la séptima “está siendo una ola para pacientes y ancianos mayores de 80-85 años con patologías y, en definitiva, muy frágiles”. Por ello, ha insistido en que, tanto las personas vulnerables como su entorno “se tienen que seguir protegiendo” porque “la pandemia no ha terminado”.



Por su parte, la enfermera Marina Moreno, de Atención Primaria, ha agregado que la mayoría de los pacientes de Covid-19, actualmente, presentan una sintomatología leve. “Pero esto es un arma de doble filo, porque se normaliza y se banaliza la enfermedad, y la gente empieza a no tener el cuidado que tiene que tener”, ha advertido.



“No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir insistiendo en que la pandemia no ha terminado. Ahora, la Covid-19 está muy infranotificada e infradiagnosticada, pero sigue estando muy presente”, ha añadido la enfermera.



Al hilo, en su intervención, la farmacéutica Rosalía Gozalo también ha informado de un aumento de las ventas de tests de autodiagnóstico de Covid-19 en los establecimientos farmacéuticos. “En las últimas semanas, ha aumentado mucho la compra de tests de autodiagnóstico, pero también vemos que la población ha perdido el miedo y hay mucha relajación”, alerta. En este sentido, ha incidido en la importancia de que los profesionales sanitarios fomenten la protección y la prevención de la salud.



En cuanto a los datos de incidencia de Covid-19, este martes, el Ministerio de Sanidad notificó 50.235 nuevos casos de coronavirus, de los que 23.706 se habían producido en mayores de 60 años, lo que eleva a 12.613.634 la cifra total de contagios en España desde el inicio de la pandemia.



Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, se produjo un aumento de 40 puntos con respecto al viernes anterior, situándose en los 653,25 casos por cada 100.000 habitantes.