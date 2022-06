Todo listo para el KAVANIJAM 2022

lunes 20 de junio de 2022 , 19:43h

FESTIVAL KAVANIJAM. 5ª EDICIÓN

Sábado 25 de junio de 2022

Desde las 12 del mediodía, hasta la madrugada

Plaza del Pueblo de Cabanillas.



Presentadora: Marisol Galdón





Quinta edición del festival musical KavaniJam, que se organiza en la localidad anualmente para dar la bienvenida al verano.



Se trata de un evento impulsado por un grupo de músicos aficionados y amantes de la música de la localidad, en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento.



El acto central del evento es la interpretación al unísono de temas de rock populares a cargo de músicos y cantantes voluntarios, que se suben a un mismo escenario. Este año serán más de medio centenar, que actuarán en dos pases (21:30 y 23:30 h.) con los siguientes temas: «Agotados de esperar el fin», de Ilegales; «Rocks», de Primal Scream; «Como yo te amo» (de Manuel Alejandro para Rocío Jurado, en versión de “Niños Mutantes”); «En blanco y negro», de Barricada y «Are yo gonna be my girl», de JET.



Como actuación estelar, concierto de «La Banda de Late Motiv», el magnífico grupo que capitanea «Litus», y que participó durante años en el programa de Andreu Buenafuente en Movistar TV. Ofrecerán una actuación con versiones de grandes clásicos del pop y el rock internacional.



Actividades complementarias

Otras actuaciones:

– Combos juveniles de pop-rock de la Escuela Municipal de Música «The Youngers» y «En Clave de Rock»

– Coreografías del grupo infantil de baile urbano («KaBaile») de la Escuela Municipal de Música

– Actuación de la «Batucaba», grupo de batucada de la Escuela Municipal de Música.



Sesiones DJ:

– Sesión con pinchas locales «EmiMendi», «Darío Guadasoul» y «Las Rosas Claras»

– Bbatalla «pinchas» vs «Djs», en la que se alternarán a los platos amantes de diferentes épocas y estilos musicales.



Actividades paralelas:

– Taller «Kavamisetas» de decoración de camisetas

– Programa especial en directo de Onda Cabanillas, que retransmitirá el evento por el 107.0 FM y por internet.

– Rally Fotográfico con la Escuela de Fotografía de Cabanillas «La Photoescuela»

– Feria artesana «II Mercado de las Manos»

– Servicio de barra con bares locales







HORARIO DE ACTIVIDADES KAVANIJAM 2022

12:00 h. Apertura

12:00 h. Programa especial Onda Cabanillas

12:00 h. Sesión DJs: «Kavina All Star Pinchas»

12:00 h. Taller «Kavamisetas». Lleva una camiseta para «tunearla».



12:00 h. Rally Fotográfico de «La Photoescuela»

16:00 h. DESCANSO

(Montajes y pruebas para las actuaciones de tarde)



19:30 h. Programa especial Onda Cabanillas

19:30 h. Actuación de la BATUCABA

19:30 h. Rally Fotográfico de «La Photoescuela»

20:00 h. Presentación de Marisol Galdón y actuación de «THE YOUNGERS»

20:15 h. Actuación de baile urbano: «KABAILE»

20:30 h. Actuación de «EN CLAVE DE ROCK»

21:30 h. Presentación de Marisol Galdón y PRIMER PASE KAVANIJAM

22:00 h. Actuación de LA BANDA DE LATE MOTIV

23:30 h. SEGUNDO PASE KAVANIJAM

00:00 h. Sesión Djs: «BATALLA DE PINCHAS vs DJs»

02:00 h. Despedida y cierre