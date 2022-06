Unidas PODEMOS-IU de Guadalajara pide la retirada de la medalla de oro la la ciudad a Juan Carlos de Borbón

miércoles 15 de junio de 2022 , 11:41h

El Grupo municipal Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Guadalajara va a someter a votación por el Pleno una propuesta para retirar la medalla de oro de la ciudad a Juan Carlos de Borbón. Como consta en la propia web del Ayuntamiento ese galardón lo obtuvo en Abril de 1978.



En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento, José Morales, “desde las informaciones previas a la abdicación en 2014 de Juan Carlos de Borbón no hacemos más que conocer investigaciones de la Justicia española, suiza y del Reino Unido, procesos que, en nuestro país, no llegan más lejos porque los tribunales le consideran inviolable en el tiempo que fue Jefe de Estado pero no porque fuera inocente en un sentido más mundano y menos legalista.. Además, él mismo, con dos regularizaciones fiscales de más de 5 millones de € ya reconoce que no pagó lo que debía a Hacienda, que somos todas y todos los españoles”.



“Pero los procesos se amontonan y, a la vista de informaciones periodísticas, ya tiene abierta otra causa por ingresos no declarados tras su abdicación, momento en el que ya no sería inviolable e irresponsable”. Y recalca “que la conducta de Juna Carlos de Borbón no ha sido ejemplar es algo que compartimos Unidas PODEMOS-IU y Felipe VI, que no le deja venir a España a la prueba de la Copa del Mundo de Vela. Por eso, y usando una competencia del Pleno queremos seguir el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento en vigor y abrir un expediente para determinar si todos estos antecedentes que comentamos son para quitarle la medalla de oro de la ciudad, lo que en nuestra opinión es evidente. No creemos que un defraudador fiscal deba compartir galardón con, por ejemplo, el personal sanitario”.



REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES



El texto que hoy regula estas distinciones fue publicado en el BOP el 11 de Mayo de 1984. Su artículo 15 dice “Previo expediente que se instruirá con las mismas características y garantías que para el otorgamiento del honor o distinción, la Corporación podrá revocar el acto de concesión de la persona galardonada, si ésta modifica tan profundamente su anterior conducta que sus actos posteriores lo hacen indigno de figurar entre los galardonados.”



Los últimos galardones de esta categoría, según la propia web municipal son;



2021-10-05 - Personal municipal, por su contribución, esfuerzo y valeroso trabajo durante la crisis sanitaria por coronavirus

2021-10-05 - Comunidad educativa, por su contribución, esfuerzo y valeroso trabajo durante la crisis sanitaria por coronavirus

2021-10-05 - Profesionales de la sanidad, por su contribución, esfuerzo y valeroso trabajo durante la crisis sanitaria por coronavirus