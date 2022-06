La Comunidades Autónomas de España harán fijo a ...¡187.823 interinos!

lunes 06 de junio de 2022 , 18:27h

Ahora, son las comunidades las que dan el paso de hacer públicas sus ofertas de empleo, también excepcionales, que tienen como objetivo principal reducir la temporalidad en estas administraciones -que supera el 30%- y en áreas especialmente precarias como sanidad y educación, competencia directa de las autonomías.



La meta fijada es que la interinidad no rebase el 8% y para ello han hecho un esfuerzo extra que ha llevado a una oferta de 187.823 plazas entre todas las comunidades, que no incluyen las previstas para entes públicos dependientes de las comunidades y tampoco las de libre acceso. Durante el mes de mayo, los responsables autonómicos han ido publicando en sus boletines oficiales el detalle de estas convocatorias, ya que contaban como fecha límite para hacerlo el 1 de junio.



La ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público entró en vigor el pasado diciembre, tras recibir el visto bueno del Senado, y contemplaba concursos, destinados para los empleados que habían permanecido de forma interina en la Administración durante más de 5 años, y concursos-oposición, para el resto de los temporales. La oferta de la Administración General de Estado apenas ha contemplado 10.637 puestos para la consolidación de interinos, teniendo en cuenta que en el Estado la precariedad y la temporalidad no son los principales problemas y sí el envejecimiento de la plantilla. El compromiso, contraído con Bruselas y recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, llega tras serias advertencias de las autoridades comunitarias.



Tal y como publica el diario digital LA INFORMACIÓN, Cataluña es con diferencia la administración autonómica que más ha apostado por la consolidación del empleo temporal. Hasta 46.828 puestos -11.747 en la Generalitat, 27.433 en educación y hasta 7.648 en sanidad- se convertirán en fijos antes de que acabe el año. El Govern pretende estabilizar ocho de cada diez puestos eventuales con el objetivo de situar la tasa de temporalidad en el 8% antes de que acabe 2025. Detrás se sitúan a gran distancia Andalucía -23.453-, la Comunidad Valenciana, más de 22.620 plazas -más otras 11.800 que ya hay convocadas y cuyos exámenes se están realizando en estos meses-; la Comunidad de Madrid, con 12.927 puestos, 9.604 de ellos en los servicios de salud; y País Vasco, con 8.746. En todas estas ofertas se detalla a cuales se podrá acceder a través de un concurso y a cuales mediante concurso-oposición, que obligará a realizar el examen, aunque considerando también los méritos. En el caso del concurso de méritos, la experiencia será determinante, aunque también se considerará la formación e incluso el dominio de las lenguas cooficiales.



Según contempla la legislación, los interinos que no superen las pruebas de la oposición tendrán derecho a ser indemnizados con 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 meses y podrán incorporarse a bolsas específicas o a las bolsas ya existentes. La fase del concurso tendrá un peso del 40% para los interinos que lleven más de tres años en la Administración y menos de cinco. Pero no solo las comunidades están obligadas a consolidar sus puestos, también deberán hacerlo las sociedades, fundaciones y entes públicos y las corporaciones locales.