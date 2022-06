El sindicato USO dice que la ministra Yolanda Díaz NO contabiliza 400.000 parados "para poder vender que el paro baja en mayo" de cara a las elecciones andaluzas

viernes 03 de junio de 2022

José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO) señala que la euforia de Yolanda Díaz “tiene que ver con las elecciones andaluzas”.



El representante sindical lo tiene claro: “Esta mujer tiene que colocarse”. Como sindicato, “USO se alegra de la reducción del paro y del incremento de la ocupación”, pero a partir de ahí, el director de su gabinete de estudios nos da otra lectura de los datos oficiales.



“A los 2.922.991 parados registrados que se han anunciado en mayo, hay que sumar 227.782 que son no ocupados porque están formándose. Por lógica, si alguien está formándose y le ofrecen un puesto de trabajo, lo coge. Además, hay otro colectivo que el gobierno excluye. Los que tienen una disposición limitada para trabajar, trabajos con especiales características, que son otros 274.657. Esto hace un total de gente parada que se ha registrado en el SEPE para buscar trabajo de 3.425.430 parados”, cuenta.



La ministra Yolanda Díaz, por tanto, ha hecho desaparecer 400.000 parados registrados de las listas oficiales para poder vender que el paro bajó en mayo de los 3 millones.



Falso que se contrate más que antes del Covid.-



“No se está contratando más gente que años pasados. A mitad de junio veremos las cifras reales de contratación, pero ese millón seiscientas mil contrataciones es menor de lo que venía ocurriendo antes de la pandemia. De enero a abril se habían realizado 240.000 contratos menos que antes del covid”, explica.



El dato de los contratos indefinidos de los que presume Yolanda Díaz tiene truco: “De los 730.000 contratos indefinidos de mayo, dos tercios son a tiempo parcial incluidos los que no hacen toda la jornada anual porque son fijos discontinuos. Cuando la contratación de los fijos discontinuos se incrementa un 1.400% es que algo está pasando. Da el cante”.



Sobre los contratos y su duración Fernándes tambien tiene su opinión: “ En abril era de 60 días. En mayo ha bajado a 40 días. Si contratamos gente, pero se trabajan menos horas lo que estamos haciendo es trocear el empleo, no mejoraremos la cotización a la Seguridad Social y eso es muy preocupante”.



“Se está troceando el empleo”

José Luis Fernández, de USO, denuncia el nivel de despido que hay los viernes. “Todos los viernes de este mes de mayo dan un saldo neto negativo de afiliación a la Seguridad Social. Es decir, los viernes se despide a 4.000 ó 5.000 personas que, quizá, se las vuelva o no a contratar el lunes. Eso es un pozo al que deberían mandar a la Inspección de Trabajo. El último día del mes de mayo, el saldo neto fue de -140.000 trabajadores”.



La ministra Yolanda Díaz presumió este jueves de las cifras del paro femenino en mayo, pero tampoco hay motivo. “El desempleo bajó más en los hombres que en las mujeres en mayo”, señala Fernández con los propios datos del SEPE.



“En mayo hubo 730.407 contratos indefinidos, pero personas objeto de un contrato indefinido han sido realmente 692.880. Eso significa que hay muchas personas a las que este mes se les ha hecho más de un contrato indefinido. Están potenciando el pluriempleo y en contrato a tiempo parcial” afirma. El gobierno presume de los 20 millones de cotizantes, pero “ojalá fueran todos a jornada completa, pero no es así porque el incremento de número de cotizantes como se está troceando el empleo y por tanto las horas de trabajo está generando aumento de cotización y eso se ve en que el déficit de la Seguridad Social sigue manteniéndose” aclara.



Fijos discontinuos: “Hasta el año que viene no sabremos”

Otro truco estadístico para las notas de prensa del Gobierno al hilo de los fijos discontinuos. “No podemos valorarlo hasta dentro de un año. Es, por ejemplo, alguien que se contrata para la temporada de verano, de junio a septiembre. Hay que esperar hasta junio del año siguiente para ver qué ha pasado con él. Porque la forma de resolver ese contrato es no volverle a llamar. O la Semana Santa.



Pues hasta la Semana Santa próxima no sabremos si se le vuelve a contratar o no. Mientras tanto, esa persona está en el desempleo para recibir la prestación siempre que tenga el mínimo de días requeridos” comenta Fernández.



Pero deja claro lo barato que sigue siendo despedir a los fijos discontinuos diga lo que diga Yolanda Díaz: “Dicen ahora que, en vez de despedirle con 12 días, le despiden con 20 con causa objetiva. 20 días por año de trabajo, si ha trabajado seis meses, son 10 días. Es decir, que por 600 euros lo despiden” explica. “Tenemos un fracaso escolar brutal.



Hay un dato escandaloso. Entre el 50% y el 60% de los jóvenes inscritos en el desempleo no ha culminado sus estudios de Bachillerato. Se ha quedado con la Secundaria y, a veces, ni con la ESO completa. No han hecho tampoco Formación Profesional. Hagan un plan de choque. Es gravísima la falta de formación” pide Fernández.