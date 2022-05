LETRAS VIVAS SEGUNTINAS : Sigüenza: ciudad universitaria

lunes 30 de mayo de 2022 , 12:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cuando se habla de universidades históricas en España, a todos nos vienen a la cabeza nombres como los de Salamanca, Granada, Alcalá de Henares o Santiago. Pero muy pocos pensamos en Sigüenza.





Sin embargo, la Ciudad del Doncel vio nacer una de las primeras instituciones de educación superior que existieron en España. Fue fundada en 1489 por Juan López de Medina. Y se mantuvo en funcionamiento hasta 1837…



No obstante, los orígenes de la institución fueron anteriores. Surgieron en 1476, cuando López de Medina estableció el Colegio de San Antonio de Portaceli, donde se impartían Cánones, Teología y Artes. El proyecto fue posible gracias a la protección y financiación del Cardenal Mendoza, obispo de la localidad. Pero no fue hasta el 30 de abril de 1489 cuando el complejo fue considerado «Colegio–Universidad», gracias a una bula papal de Inocencio VIII.



En aquel momento, el Vaticano era la única institución que confería este tipo de consideraciones. En cualquier caso, y gracias a dicha distinción, el referido espacio pudo otorgar diferentes grados, como los de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Además, también se obtuvo la posibilidad de ampliar la oferta académica. Se duplicaron las formaciones en Teología –con nuevas cátedras de Prima y de Vísperas– y se establecieron las facultades de Medicina y Leyes.



Así, la universidad seguntina disfrutó de su momento de gloria, llegando a influir en el nacimiento de la Universidad de Alcalá, creada en 1499 por el Cardenal Cisneros. Incluso, el prestigio del centro seguntino también se reflejó en la talla de varios de sus docentes. Entre ellos, Fernando de Vellosillo, Pedro Guerrero, Juan López de Vidania o Pedro Ciruelo.



Sin embargo, no hay gloria que 1.000 años dure. La decadencia de la entidad comenzó en el siglo XVII. Y aunque en el XVIII se tomaron algunas medidas que permitieron la prolongación de la vida del lugar, en el XIX despareció definitivamente. La clausura sucedió en octubre de 1837, por orden de la Regente María Cristina. A pesar de ello, el mundo académico sigue vivo –aún hoy– en Sigüenza, gracias a iniciativas como el aula de la UNED o las distintas infraestructuras que la UAH gestiona en la ciudad. ¡No te las pierdas!



Julio Martínez García

Periodista/Historiador/Editor