Siete detenidos en Guadalajara por la "estafa amorosa" a través de Facebook

REDACCION

jueves 26 de mayo de 2022 , 19:55h

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por estafar 356.500 euros a una ciudadana de Ávila mediante la modalidad de la “estafa amorosa” en una investigación que permitió la identificación y localización de los detenidos en Guadalajara.



La investigación partió de una denuncia presentada por una mujer el año pasado, en la que advirtió que había sido estafada por una persona que había conocido a través de Facebook, ha informado la Subdelegación del Gobierno.



Para poder llevar a cabo el engaño con éxito, los estafadores se aprovechaban de perfiles abiertos de otras personas en redes sociales para conseguir fotos, nombre y otros datos de interés para poder montar una historia creíble.



De este modo, utilizaban indistintamente perfiles falsos masculinos o femeninos dependiendo de su víctima. Una vez seleccionada la víctima los ciberdelincuentes recopilaban previamente la información que constaba de ella en internet, por lo que conociendo algo a la víctima podían orientar mejor los mensajes que la enviaban para ganarse su confianza.



Una vez que contactaron con la víctima a través de Facebook, tras ganarse su confianza, la invitaron a seguir contactado fuera de la página, para poder escapar de los controles de seguridad, borrando los perfiles y no dejando rastros ni evidencias.



El impostor le enviaba fotos y una vez ganada su confianza, le hacía ver que era un agente especial de seguridad de EEUU y que trabajaba para la ONU en inteligencia militar y que actualmente estaba en Siria porque había sido herido en una pierna, manifestándole que tenía una importante cantidad de dinero que quería sacar de allí por temor a que se lo quitaran, pidiendo al estafado que se los guardara, pues tenía previsto venir a España para conocerla y recuperarse de las heridas, e incluso le planteaba que con ese dinero se establecería en España.



Una vez que la víctima acepta la petición, una supuesta empresa de seguridad se pone en contacto con ella y le empieza a pedir distintas cantidades de dinero para solventar diferentes trámites necesarios para que la caja que lleva el dinero a custodiar llegue a su poder, a la vez que una clave que le permitiría abrir la supuesta caja y recuperar el dinero que estaba enviando para poder recibirla.



Logrado el engaño, la víctima fue aportando las cantidades solicitadas, pidiendo incluso varios créditos, siendo advertida por una de la entidades bancarias de que podía estar siendo objeto de una estafa, momento en el que pone la denuncia en la Comisaría de Ávila.



Tras una larga y laboriosa investigación, realizada por parte de los agentes de la Comisaría Provincial de Ávila, se consiguió identificar plenamente a los autores de la estafa, así como su localización, por lo que se procedió a contactar con la Comisaría Provincial de Guadalajara para que procedieran a detener a los presuntos autores de los hechos denunciados.



Recomendaciones



La Policía Nacional tiene publicado una serie de consejos para evitar ser objeto de este tipo de delitos, entre ellos:

No enviar nunca fotos del DNI, bajo ningún pretexto, ni para formalizar una supuesta oferta de empleo. Con dicha información se puede suplantar la identidad de una persona, solicitar créditos al consumo, abrir cuentas bancarias, o dar de alta líneas telefónicas.



Finalmente si uno acaba siendo víctima, el consejo también es claro: hay que denunciar "inmediatamente", pues "cuanto menos tiempo transcurra, la investigación va a ser más exitosa". Además, hay ocasiones en las que la transferencia o compra fraudulenta de la que has sido víctima aún puede ser reversible si se actúa con rapidez.