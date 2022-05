Los 7 sindicatos con representación en Sescam protestan ante Page en Guadalajara para reclamar la carrera profesional

miércoles 25 de mayo de 2022 , 22:23h

Los siete sindicatos de la Mesa Sectorial del Sescam —Satse, CESM, CSIF, Usicam, USAE, CCOO y UGT— han aprovechado la presencia del Gobierno autonómico en la capital guadalajareña para hacer extensiva su reivindicación para que se reanude “de forma inmediata” el sistema de carrera profesional.



Esta protesta llegaba el mismo día que en el Palacio del Infantado de Guadalajara se celebraba un acto en el que se presentaba el Plan Funcional de reforma de las instalaciones actualmente en uso en el Hospital de Guadalajara.



Con carácter previo los sindicatos habían convocado a los medios de comunicación para exponerles su principal reivindicación en estos momentos, al tiempo que han intentado contactar con los máximos dirigentes autonómicos, algo que finalmente no se ha producido.



“Se podía haber elegido hacer las cosas fáciles o difíciles y se ha elegido lo segundo, no solo no se han acercado a los sindicalistas, pasando de largo a los mismos, sino que posteriormente se ha impedido el acceso de algunos de ellos”, han lamentado los sindicatos en nota de prensa.