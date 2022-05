Amnistía Internacional denuncia que ninguna Comunidad Autónoma de España cumple el 25% de inversión en Atención Primaria recomendado por la OMS

miércoles 25 de mayo de 2022 , 11:30h

Ve “problemas de transparencia y accesibilidad” a la información sobre los datos de inversión en seis regiones, entre ellas C-LM



Amnistía Internacional ha denunciado que los presupuestos que manejan las comunidades autónomas (CCAA) destinados a la Atención Primaria distan mucho del 25 por ciento del presupuesto total de sanidad, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener unos servicios de atención primaria “sólidos que garanticen el derecho a la salud de la población”.



De hecho, tal y como detallan a través de un informe, en los presupuestos de 2022, el crecimiento medio del peso económico que supone la inversión en Atención Primaria respecto del total destinado a sanidad representa un 14,7 por ciento.



“Para alcanzar el porcentaje del 25 por ciento que recomienda la OMS es urgente y necesario que las CCAA incrementen en gran medida la partida destinada a este nivel asistencial durante muchos años y de manera sostenida en el tiempo, algo que ahora no está ocurriendo”, reclama la ONG.



Pese a que la cifra que destinan las CCAA a AP crece en los presupuestos de 2022 con respecto a los presupuestos de 2021 un 8,47 por ciento, Amnistía Internacional lamenta que este dato es “prácticamente similar al incremento del gasto sanitario en atención primaria entre 2019 y 2020”.



Si bien es “positivo” ese ligero aumento, Amnistía Internacional considera que “no corresponde a una apuesta decidida para reforzar la Atención Primaria”. “Esa cantidad apenas tiene impacto en términos de recuperación de la inversión en el nivel asistencial más marginado económicamente del Sistema Nacional de Salud”, insisten al respecto.



CATALUÑA Y LA RIOJA LIDERAN LA INVERSIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Sin embargo, destacan los ejemplos positivos como La Rioja o Cataluña, que lideran el ranking de inversión. De las CCAA sobre las que hay información, las que incrementan su inversión en Atención Primaria en más de un 10 por ciento respecto a 2021 son cuatro: La Rioja 22,52 por ciento, Cataluña 16,83 por ciento, Murcia 13,04 por ciento e Islas Baleares 11,85 por ciento.



Cinco incrementan el presupuesto en menos del 10 por ciento: Madrid 8,83 por ciento, Cantabria 7,33 por ciento, Extremadura 6,24 por ciento, Islas Canarias 4,45 por ciento y Navarra 1,99 por ciento. Y solo una desinvierte, Galicia, que presupuesta un 1,90 por ciento menos.



Por otra parte, Amnistía Internacional señala que “existen problemas de transparencia y accesibilidad” a la información sobre los datos de inversión en Atención Primaria en seis Comunidades: Andalucía, Aragón, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Principado de Asturias.



“PERSONAL AGOTADO Y DESBORDADO”



La ONG argumenta que dos años después de los aplausos y los homenajes que la población dedicaba al personal sanitario desde los balcones de todo el país durante la pandemia, el personal de Atención Primara está “agotado y desbordado”.



En seis comunidades autónomas no existen datos sobre el presupuesto de gasto en personal en Atención Primaria y de las que hay información, el crecimiento medio es de un 9,10 por ciento con respecto a esta partida en 2021.



“En relación con estos datos, vuelve a ser una buena noticia el incremento en el presupuesto, pero sigue siendo una cantidad marginal. Hay que tener también en cuenta que estas cifras no ofrecen información sobre la calidad del empleo y contratación, cuestión esencial ya que el sector sanitario concentra un alto grado de temporalidad, lo que tiene un impacto también en la calidad de la asistencia sanitaria y el derecho a la salud de los y las pacientes”, puntualizan.



El crecimiento para el conjunto de las Comunidades Autónomas en sus presupuestos es de un 7,10 por ciento más en gasto de personal que en 2021. Pero sólo cuatro han incrementado la inversión en más de un 10 por ciento: Cataluña 20,65 por ciento, Comunidad de Madrid 12,46 por ciento, Comunidad Valenciana 7,87 por ciento e Islas Canarias 6,22 por ciento.



Las que han incrementado el presupuesto para personal en menos de un 5 por ciento son Extremadura 3,98 por ciento, Islas Baleares 3,22 por ciento, País Vasco 2,13 por ciento, Principado de Asturias 2,01 por ciento, Aragón 1,81 por ciento y Castilla-La Mancha 0,53 por ciento.



En cuanto a las que prácticamente invierten lo mismo o que desinvierten ligeramente en personal, se encuentran Navarra -0,62 por ciento, Galicia -0, 01 por ciento y La Rioja -0,07 por ciento. Y, por último, las CCAA que más desinvierten en personal son Cantabria -1,87 por ciento y Murcia -1,28 por ciento.



Solo cuatro CCAA han incrementado el presupuesto total en AP en más del 10 por ciento: La Rioja (19,97 por ciento) y Cataluña 19,93 por ciento. Después aparecen Murcia 11,47 por ciento y Madrid 10,08 por ciento. Solo las dos primeras se acercan al 20 por ciento. Entre las Comunidades que incrementan entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto aparecen dos: Islas Baleares 9,99 por ciento y Cantabria 5,91 por ciento.



Con menos del 5 por ciento de aumento de presupuesto siguen cuatro: Canarias 4,40 por ciento, Extremadura 4,31 por ciento, Navarra 4,60 por ciento y Galicia 1,02 por ciento.



En base a todos estos datos, Amnistía Internacional considera que las comunidades autónomas “no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud”. “Las autoridades tienen la obligación inmediata de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute del derecho a la salud lo largo del tiempo. Esta obligación se cumple incrementando progresivamente la inversión de recursos en los sistemas de salud. Para que las CCAA cumplan con las promesas de reforzar la Atención Primaria deben presupuestar por encima del gasto sanitario efectuado en los últimos años y de manera sostenida a medio plazo”, resaltan.



RANKING DE INVERSIÓN EN SANIDAD



Las dos comunidades que más incrementan la inversión en Sanidad son Cataluña (9,94 por ciento) y Madrid (8,36 por ciento), seguidas de Extremadura (7,03 por ciento) y Andalucía (6,23 por ciento). La organización pide a estas CCAA que mantengan esta tendencia alcista y que incrementen aún más el gasto sanitario durante este año.



Por debajo del 5 por ciento de incremento de inversión están Islas Canarias (4,85 por ciento), País Vasco (4,73 por ciento), Comunidad Valenciana (4,09 por ciento) Cantabria (3,16 por ciento) y Principado de Asturias (2,70 por ciento).



Cuatro CCAA sólo incrementan la inversión por debajo del 1 por ciento: Islas Baleares (0,97 por ciento), Murcia (0,77 por ciento), Navarra (0,60 por ciento), Galicia (0,17 por ciento) y La Rioja, que se queda prácticamente igual (-0,01 por ciento). Y, por último, hay dos que desinvierten: Aragón (-4,92 por ciento) y Castilla La Mancha (-1,24 por ciento).