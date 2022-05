Olcina: “Es una lástima que una prueba histórica como la del Triatlón no pueda realizarse este año por una baja inscripción”

lunes 09 de mayo de 2022 , 17:50h

El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, sale al paso de las críticas vertidas por parte del Grupo Popular, que atribuía este lunes la cancelación de la prueba del Triatlón de Guadalajara a la gestión del Gobierno municipal.



Olcina es tajante al referirse a varias reuniones con el Club, que fijaba para 2022 la fecha del 4 de junio como día para celebrar la que sin duda es una de las pruebas deportivas más importantes de la provincia.



“Siempre ha habido apoyo institucional a la prueba y al club. Hemos

tenido varias reuniones para hablar de la financiación, pero al final no ha podido ser, porque la previsión inicial de 300 personas inscritas se quedó finalmente en 140”, ha asegurado.



De hecho, el concejal de Deportes explica que el Gobierno municipal tenía consignada una partida presupuestaria específica de 25.000 euros dentro del presupuesto municipal para el Triatlón de Guadalajara, y que ofreció al Club su predisposición a colaborar para buscar más patrocinadores, algo que -tal y como explicaba- no venía a solucionar el problema real de la cancelación, que es el de una baja inscripción, “motivada, seguramente, por el parón de los años de pandemia”.



Olcina recuerda que el entonces gobierno del PP optaba por colaborar con el Triatlón “pagando supuestamente alguna de sus facturas”, cosa que “no hacía” y que llevó incluso a uno de sus proveedores a acampar frente al Ayuntamiento reclamando el fago de su deuda en mayo de 2020. Frente a eso, añade el concejal, la claridad de este Gobierno que pone con nombre en el presupuesto una partida específica para esta prueba.



“El Gobierno del señor Eladio Freijo se marchó dejando cientos de facturas, no ya en cajones porque no cabían sino en armarios, con un millón de euros en impagos. Y después han tenido la desfachatez de votar en contra de estos pagos en varias sesiones plenarias”, lamenta el concejal.