El tiempo en Sigüenza para este viernes es de 3ºC de mínima y 18ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.

Sigue el ambiente soleado este viernes en Guadalajara llegando el mercurio a los 23ºC

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 7ºC de mínima y 23ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 1%. La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección norte.

viernes 06 de mayo de 2022 , 07:11h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales.



Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el suroeste y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Mientras, las temperaturas máximas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso.



El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente norte.



Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21ºC en Albacete, 9 y 25ºC en Ciudad Real, 4 y 21ºC en Cuenca, 7 y 23ºC en Guadalajara y entre 10 y 24ºC en Toledo.



Las tormentas dan paso a un fin de semana soleado y con temperaturas casi veraniegas.-



El tiempo tormentoso cesará a lo largo de este jueves después de varios días de precipitaciones muy intensas, sobre todo en el área Mediterránea. A lo largo del día se impondrán en España las altas presiones que dejarán un fin de semana con un ambiente soleado, templado e incluso cálido, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha destacado que en la ciudad de Valencia se acumularon más de 200 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas. A pesar de que dominará el tiempo soleado y las temperaturas elevadas para la época en el oeste de la Península, el portavoz no descarta que se registren algunos chaparrones, sobre todo en zonas de montaña y que esa situación se mantendrá durante buena parte de la próxima semana.



De este modo, espera que el viernes suban las temperaturas en el oeste y sur de la Península, así como en Baleares y al mismo tiempo las altas presiones irán ganando terreno. Sin embargo, se mantendrá algo de nubosidad y de lloviznas en el Cantábrico oriental y en Pirineos, pero en el resto del país los cielos estarán más despejados y a partir del mediodía empezarán a crecer las nubes de evolución que provocarán tormentas por la tarde, especialmente en el este y sur de la Península.



El viernes puede caer algún chaparrón tormentoso y de cierta intensidad en esas zonas y la jornada será fresca en el Cantábrico donde, por ejemplo en San Sebastián no pasarán de los 16 grados centígrados (ºC) mientras que en amplias zonas de Extremadura y Andalucía ya se superarán los 25ºC, igual que en el sur de Galicia y en puntos del Mediterráneo. En concreto, ciudades como Sevilla, Córdoba o Badajoz este viernes pasarán de 30ºC y Orense llegará a 28ºC.



Respecto al sábado y el domingo, el portavoz de la AEMET, espera cielos con pocas nubes o prácticamente despejados, aunque podrá haber intervalos de nubes en puntos de los Pirineos y en el norte de Cataluña. Allí pueden producirse chaparrones aislados y ocasionales y Del Campo no descarta que por la tarde puedan extenderse a otras zonas del este peninsular y Baleares, sobre todo el domingo.



Esta situación según el portavoz “obligará a buscar la sombra” y adoptar medidas de autoprotección y uso de crema con factor solar y prendas de colores claros, ya que el mercurio se situará en valores entre 5 y 10 grados centígrados por encima de lo normal en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental.



Por el contrario, a orillas del Mediterráneo, por las brisas que soplan del mar se espera un ambiente algo más fresco. De ese modo se alcanzarán los 25ºC de máxima o más en buena parte del oeste y centro peninsular, en el Valle del Ebro, también en puntos del sureste de Cataluña y de Baleares.



Del Campo precisa que por ejemplo Pontevedra y Orense rondarán los 30ºC, una temperatura que superarán en Sevilla, Badajoz o Córdoba, con máximas previstas de unos 32ºC. En Madrid alcanzarán los 26ºC y en Valencia y Barcelona se quedarán en unos 24ºC.



Sobre Canarias, el portavoz de la AEMET apunta a un fin de semana de cielos poco nubosos, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y temperaturas “claramente” en ascenso y que el domingo podrán superar los 32ºC en las islas orientales. Al archipiélago puede llegar polvo en suspensión que dará lugar a calima, sobre todo en la segunda mitad del sábado y jornada del domingo.



En cuanto a la próxima semana, Del Campo no espera cambios importantes ya que se mantendrán las altas presiones. El lunes y el martes los cielos estarán poco nubosos aunque puede haber nubes de evolución que den lugar a algún chaparrón disperso en zonas de montaña. Asimismo, el lunes y el martes subirán las temperaturas en toda España, incluida Canarias donde en Lanzarote, Fuerteventura y sur de Gran Canaria se podrán superar los 34ºC.



El martes empezarán a bajar las temperaturas excepto en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde pueden seguir subiendo hasta llegar a los 34ºC.