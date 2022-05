Rubén de la Barrera: "Salimos de aquí dependiendo de nosotros mismos”

lunes 02 de mayo de 2022 , 12:04h

El Alba suma un punto en un campo muy complicado y ante un rival que no ha puesto las cosas fáciles. "Sumar aquí era fundamental, sabiamos que veniamos a un campo complicado y despues, las circunstancias, es verdad que se agarra faltando 20/25 minutos. Un punto que nos permite situarnos colideres con el Andorra y, lo más importante, nos hacer depender de nosotros mismos. El campo no es sencillo, es un rival que aprieta. Son agresivos e intensos y, por ahí, se fue condicionando el juego. Intentamos buscar situaciones produndas con Kike y con Dani y tener ventajas con la caida y atacar al area, tras es vimos que la cosa no fluía" reconoció el mister.



Un partido donde no se han puesto las cosas fáciles "En definitiva era un partido complicado, un partido donde había que sacar cosas. Pero dependemos de nosotros mismos. Vamos contra el Andorra en unas circuntancias que no queriamos. Queriamos haber ganado hoy pero aun con eso, nos hace depender de nosotros. No haber ganado hoy no es una oportunidad perdida, nos coloca ahí".



Un 11 que traía un cambio, la inclusión de Eric Montes "Sabíamos que iba a haber mucho contacto y disputa este partido y, por ahí, Eric es fundamental en esa zona de campo. Nos da contundencia y seguridad".



El viaje a Alcoy no solo se realizó por parte del equipo, la afición del Albacete Balompié acompañó al equipo y se hizó presente durante el encuentro "La afición es muy importante, fundamental. Ahora vamos a Andorra a jugar un partido muy importante y ojalá, a pesar del horario y el día, puedan venir los máximos aficionados posibles".



Todos los partidos son importantes a partir ahora, el Alba está en la recta final por conseguir su obajetivo: el ascenso directo. "Todos los partidos son importantes, el del Andorra, el de hoy y el desl Nastic despus del Andorra. Todo da muchas vueltas, veremos a ver que pasa. Quedan muchos puntos por disputar, faltando lo que falta, estoy convencido que nadie ganará todo. El partido contra el Andorra es muy importante y, logicamente, lo que prentendemos es ganar porque nos acercaría a lo que queremos" finalizó Rubén de la Barrera.