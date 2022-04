Cogolludo registra cortes constantes e inesperados en el suministro eléctrico de Iberdrola

Pese a que no son de larga duración, sí perjudican la labor de las empresas que desarrollan su actividad en la localidad, pudiendo llegar a ocasionar averías en los electrodomésticos y, en general, en los aparatos eléctricos.

viernes 29 de abril de 2022

El Ayuntamiento de Cogolludo lamenta los numerosos cortes que, en el suministro eléctrico, por parte de Iberdrola, que viene sufriendo tanto la localidad como sus pedanías, sin que el Ayuntamiento reciba ninguna notificación previa al respecto sobre el incidente o el posible incidente.



Sin ir más lejos, el pasado viernes, entre las 7 de la mañana y las 22:30 horas, se sufrieron más de 30 cortes en el citado suministro eléctrico. “Pese a que se trata de interrupciones de menos de un minuto, son muy numerosas.



Es muy difícil trabajar de esta forma. Cada corte de suministro eléctrico supone el fallo

en las comunicaciones móviles y ocasiona picos de tensión que pueden ocasionar averías en los electrodomésticos. Si se tratara de una cuestión puntual, no tendría mayor importancia, pero no lo es”, señala Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.



Fraguas reflexiona también sobre otro aspecto importante. “Al igual que ocurre con el agua, Guadalajara es una provincia cedente de energía, y, al igual que ocurre también con el agua, no gozamos de la misma calidad en el suministro que zonas urbanas”, señala el regidor cogolludense.