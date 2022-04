Cañizares: “Es una vergüenza que el PSOE de Page se haya posicionado con Sánchez en su política de blanqueamiento de los crímenes de ETA”

viernes 22 de abril de 2022

El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, ha criticado duramente la plena disposición del Partido Socialista de García-Page a defender la política de Sánchez y blanquear los crímenes de ETA, como ha quedado patente con las manifestaciones y actuaciones de la eurodiputada socialista castellano-manchega, Cristina Maestre, en la que justificaba el veto inicial de los socialistas a investigar los crímenes sin resolver de la banda terrorista.



De esta forma, Cañizares ha calificado de “lamentable espectáculo el ofrecido por el PSOE en el Parlamento Europeo, por mostrarse en contra del informe favorable a la persecución, investigación y judicialización de todos los crímenes de ETA, incluyendo todos ellos como delitos de lesa humanidad”.



El portavoz popular ha añadido que este comportamiento del PSOE “tiene un capítulo especialmente sangrante, pues quien ha protagonizado esta campaña en contra de ese informe que defendía a las víctimas del terrorismo y atacaba el comportamiento criminal de ETA, ha sido una destacada socialista de Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva regional de Emiliano García-Page”.



“Cristina Maestre ha sido la autora de las enmiendas que querían sacar de ese dictamen del Parlamento de Europa para que los delitos de ETA sean considerados como de los delitos de lesa humanidad que no prescriben, incluso con el bochorno de ser rectificada por el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid por falsear una resolución judicial, lo que ha llevado a un verdadero escándalo ja esta eurodiputada castellano-manchega que ha hecho un flaco favor a nuestro país, que no representa el sentir de los vecinos de nuestra región, y que se sienten avergonzados de tener a una representante que no defiende en Europa la dignidad de las víctimas y la persecución de los terroristas”.



De esta forma, Cañizares ha aseverado que “esto es lo que tenemos en Castilla-La Mancha, un Page y una Ejecutiva socialista en terrible sintonía con el Gobierno de Sánchez para la concesión de beneficios penitenciarios a ETA, a cambio del respaldo parlamentario de Bildu, que son los herederos de la banda criminal”.



“Finalmente, el PSOE terminó votando a favor de la resolución del Parlamento Europeo, ante el escándalo que había suscitado la intervención de la castellano-manchega Cristina Maestre, que sin duda actuó con desprecio a la legalidad española, con desprecio a los tribunales españoles, y desprecio a las víctimas del terrorismo”, concluye Paco Cañizares.