Sara Simón: “Los derechos de las mujeres ni se compran ni se venden a cambio de poder”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 20 de abril de 2022 , 20:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Los derechos de las mujeres ni se compran ni se venden a cambio de poder”, ha sentenciado Sara Simón, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, al término de un nuevo Consejo Sectorial de Igualdad celebrado durante la tarde del 20 de abril en el Salón de Plenos del Centro Social de los Valles.



Una iniciativa que, con Sara Simón a la cabeza, pretende servir como guía para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y más justa, tanto en el ámbito institucional como en el laboral. Una herramienta que va a permitir trabajar en el desarrollo y coordinación de distintas políticas con las que luchar, por ejemplo, “contra la trata, la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual propia del machismo que amenaza los derechos y la propia vida de muchas mujeres”.



“No es de recibo que el Partido Popular haya venido a la extrema derecha los derechos de las mujeres en Castilla y León con tal de acceder al poder, porque no todo vale. Y lo que debe ponernos en alerta a todas las mujeres de nuestra región es que el presidente del PP, Paco Núñez, haya querido avalar con su presencia en el debate de investidura esta traición, porque hacen que el machismo gane”, exclamaba Simón.



Nuevas ayudas y subvenciones en material de igualdad

Por otro lado, Simón aprovechaba para destacar que el Ayuntamiento de Guadalajara, con Alberto Rojo a la cabeza, haya aprobado por primera vez en la historia de la ciudad una línea de ayudas que tienen como fin el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Las ayudas, que tienen dos líneas principales, tienen una cuantía global de 23.000 euros. 15.000€ irán destinadas a aquellos proyectos o actividades que incluyan la perspectiva de género ya sea desde el deporte, el ocio, etc. La segunda línea, de 8.000€, será destinadas a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro de Guadalajara.



“Estas ayudas son una muestra más de que este Gobierno Socialista sigue dando pasos firmes hacia una sociedad más justa e igualitaria”, ha afirmado Sara Simón. Una convocatoria de ayudas que ya se pueden solicitar. “Era incomprensible que este Ayuntamiento no hubiera puesto en marcha este tipo de políticas para la el fomento de la Igualdad”, ha finalizado Simón.