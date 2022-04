Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

La letra pequeña del BOE : ¿Cuándo es OBLIGATORIO llevar la mascarilla?

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 20 de abril de 2022 , 10:29h

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, 20 de abril, el Real Decreto por el que se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores y entra así en vigor.



El BOE ha publicado este miércoles el Real Decreto que, más de dos años después del inicio de la pandemia, elimina la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados. La excepción son los centros sanitarios y los transportes públicos. Sin embargo, no es obligatorio el cubrebocas en los andenes ni en las estaciones de transporte. Además se recomienda su uso en reuniones en las que haya personas vulnerables.



En un artículo único, el BOE, explicita que las personas mayores de 6 años están obligadas al uso de los siguientes lugares: centros sanitarios, centros sociosanitarios (fisioterapeutas, dentistas, residencias como visitante o farmacias, entre otros) y transporte público de viajeros (taxis, buses, metro, trenes, barcos y aviones).



El decreto establece, sin embargo, que NO es obligatorio llevar la mascarilla puesta NI en los andenes NI en las estaciones de viajeros.



El decreto hace mención específica a las oficinas y centros laborales y considera que ya no es preceptivo el uso de las mascarillas. No obstante, especifica también que los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, determinarán las medidas preventivas adecuadas, que podrían incluir el uso obligatorio de mascarillas en determinadas situaciones.



