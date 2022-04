Castilla-La Mancha (Valdepeñas) registra el primer caso de una hepatitis desconocida que afecta a los niños

viernes 15 de abril de 2022 , 12:42h

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha confirmado que un niño de Valdepeñas es uno de los tres casos de hepatitis infantil de origen desconocido detectados en España.



El menor estaba siendo tratado en un hospital de Madrid donde se le ha diagnosticado.



Fuentes consultadas por ONDA CERO desmienten que fuera tratado en el Hospital General de Ciudad Real ni que se haya detectado el caso en Castilla-La Mancha.



El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias comunicó este miércoles la situación a CLM para que estuviera atenta a que pudieran aparecer posibles nuevos casos.



El Ministerio de Sanidad ha realizado una comunicación a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas de Pediatría y gerencias de hospitales para realizar una "observación y búsqueda activa" de posibles casos en niños de hepatitis aguda de origen desconocido.



Esta tarde, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado que está investigando tres casos aislados de niños infectados por hepatitis aguda severa de origen desconocido.



Los pacientes, de edades comprendidas entre los dos y siete años, proceden de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, y han requerido ingreso en un hospital madrileño. Uno de ellos ha precisado trasplante hepático y los tres han evolucionado favorablemente.



En Inglaterra se están investigando aproximadamente 60 casos, la mayoría de ellos en niños de entre 2 y 5 años, según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Algunos han evolucionado hacia una insuficiencia hepática aguda y han requerido el traslado a unidades hepáticas infantiles especializadas. Además, un pequeño número de niños ha sido sometido a un trasplante de hígado.



En Escocia, 10 casos requirieron ingreso hospitalario en niños de entre 1 y 5 años de edad y están siendo investigados. La mayoría de los casos en Escocia se presentaron a partir de marzo de 2022.



En Gales, actualmente no se conocen casos bajo investigación, pero un número muy pequeño de casos de principios de 2022 tuvo presentaciones clínicas similares. En Irlanda del Norte, no hay actualmente ningún caso confirmado.



El cuadro clínico en los casos identificados es el de una hepatitis aguda grave con transaminasas marcadamente elevadas, que a menudo se presenta con ictericia, a veces precedida por síntomas gastrointestinales que incluyen vómitos como característica prominente, en niños de hasta 16 años de edad.



Por el momento, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias desconoce la causa de la hepatitis en estos casos, ya que los virus comunes que pueden causar hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos.



Tampoco está claro si podría estar relacionado con el coronavirus, ya que "algunos de los niños hospitalizados en Inglaterra sí han dado positivo en COVID-19 y otros en las de adenovirus".



"Por el momento no hay una conexión clara entre los casos notificados. Tampoco se observa una relación con posibles viajes al extranjero", manifiestan desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.