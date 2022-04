El PP lamenta la "obsesión" del PSOE por oponerse a proyectos, como el ATC en Cuenca

martes 12 de abril de 2022

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado este martes que el PSOE esté "obsesionado" con posicionarse en contra de los proyectos que supongan crecimiento para la región como el del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).



A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, se ha referido al aplauso del Gobierno regional porque el Plan General de Residuos Radiactivos del Gobierno de España no contempla la instalación del almacén nuclear en la provincia de Cuenca.



En este sentido, Agudo ha señalado que el PP "siempre ha defendido proyectos que traigan crecimiento para Castilla-La Mancha" mientras que el PSOE "siempre está en contra de contar con proyectos que creen puestos de trabajo" en la región.



No obstante, la dirigente 'popular' no se ha referido en concreto al ATC sino a "todos los proyectos" en general que se plantean para la comunidad autónoma.



Así lo ha manifestado tras la reunión telemática del Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, presidida por el presidente regional del partido, Paco Núñez, en la que ha detallado que han abordado de nuevo el tema de los impuestos.



A este respecto, ha hecho referencia en concreto al nuevo impuesto al agua que el Ejecutivo autonómico va a suspender pero no a eliminar de manera definitiva y, por ello, ha indicado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "sigue engañando, mintiendo y achicharrando a impuestos a los castellanomanchegos".



Agudo ha recalcado que "suspender no es lo mismo que suprimir o eliminar" y ha achacado la decisión de García-Page a que los alcaldes habían manifestado que iban a iniciar una "revolución" contra el nuevo impuesto después de votar en contra de solo suspenderlo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, incluidos los alcaldes socialistas.



Además, ha recordado que se suspende de manera temporal el nuevo impuesto pero continúa el aumento del canon de aducción y del canon de depuración contemplados en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.



A esta situación se suma, ha añadido, la subida de precios que sufren las familias y empresas, ante la que ha reiterado que la solución pasa por bajar los impuestos.