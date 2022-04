UGT : "82 médicos de familia en Castilla la Mancha NO garantizan el relevo generacional"

Hoy es el Día Internacional de la Atención Primaria

REDACCION

martes 12 de abril de 2022

Tras más de 2 años de pandemia por la Covid-19 se ha puesto de manifiesto la importancia de la Atención Primaria, fundamentalmente por ser un problema de salud comunitaria y no solo de salud individual.



Según Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT en Castilla la Mancha se requiere un abordaje desde la perspectiva comunitaria, y ahí la Atención Primaria y Comunitaria es imprescindible.



Los profesionales de la Sanidad son la piedra angular del sistema de salud, y así se ha demostrado durante la pandemia. En el primer nivel de asistencia a la población, Atención Primaria y Comunitaria, ellos constituyen el primer contacto de la población con el Sistema Nacional de Salud. Ellos son los que se ocupan de estar atentos a la salud de la población, de prestar atención a los problemas de salud que pueden ser banales o no, evitando con su trabajo que se conviertan en problemas graves en la medida de lo posible, ellos prestan atención a los problemas crónicos que no se resuelven en el segundo nivel de atención, pero que requieren atención sanitaria, ellos vigilan la salud de la población. Sin ellos nada de todo esto es posible, son en definitiva como el oxígeno, solo nos damos cuenta de su existencia cuando nos faltan.



Para Peiró es imprescindible poner el punto de mira en estabilizar las plantilla; “En los próximos años se van a jubilar muchos profesionales, también en la atención primaria, y los profesionales que saldrán próximamente tras acabar su periodo de formación sanitaria especializada, por ejemplo; 82 médicos de familia en Castilla la Mancha no garantizan el relevo generacional pese a lo atractivo de la oferta que se les viene haciendo, un mínimo de 2 años”.



El objetivo ahora es según el responsable de sanidad del sindicato desburocratizar este nivel asistencial y trabajar en la incentivación de las plazas más difíciles de cubrir, junto a resolver las oposiciones en curso y mejorar las condiciones de los Peac y del resto de profesionales.