Barcelona y Real Madrid, campeones de la Trillo Cup 2022 disputada este fin de semana en un Robledal con un gran ambiente

lunes 11 de abril de 2022 , 20:42h

Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se han proclamado este fin de semana campeones de la Trillo Cup 2022 en las dos categorías en juego, alevín y benjamín, respectivamente. El torneo, que ha reunido en Trillo a más de 3000 personas, se ha disputado con un gran nivel deportivo y en medio de un enorme ambiente, con muy buen tiempo y una alta asistencia de público.



El Fútbol Club Barcelona se proclamó ayer, domingo, campeón de la Trillo Cup 2022 en la categoría alevín. Lo hizo tras una final en la que dominó durante todo el partido y en la que goleó por 7 a 1 al segundo clasificado, un Don Bosco Córdoba que llegó a su último encuentro exhausto y padeciendo las lesiones, lo que no permitió que se reflejara su buen papel durante todo el campeonato.



“Ha sido un torneo muy duro, donde había mucho nivel, y al final hemos conseguido quedar campeones”, explicaba Javi Fernández, coordinador de la etapa de alevines de la Barça Escola. “La final ha sido sencilla, pero el campeonato no ha sido así; nosotros cuando venimos siempre comentamos que es un torneo de resistencia, porque los chicos juegan muchos partidos, todo el día, sol, y ha habido partidos muy complicados, quizá la final no, porque también el otro equipo venía muy cansado, pero bueno, ha sido un esfuerzo muy grande de los chicos, de los entrenadores, y estamos muy contentos por ellos”, en palabras del técnico catalán.



Por su parte, José Obregón, entrenador del Don Bosco Club de Fútbol de primer año alevín, reconocía que “ha sido una pena, nos ha penalizado tener que jugar a dos tiempos de 15 minutos, sobre todo porque hemos tenido ya lesiones, los niños son de primer año y han llegado con la energía muy justa, y aunque hemos hecho, yo creo, un buen partido, ellos han tirado ocho veces y han metido siete goles, nosotros hemos tirado cinco y hemos hecho uno”. Para el míster cordobés, “ha sido justo que ellos ganen porque sabemos que era el mejor equipo, pero es verdad que nos habían hecho sólo un gol en todo el torneo y en la final nos han hecho siete, lo que no refleja la seguridad defensiva que hemos tenido, pero bueno, se han merecido ganar, son grandes jugadores y han estado muy bien”.



“Nosotros nos vamos más que contentos con el segundo puesto”, añade Obregón, “porque veníamos a disfrutar, a disputar la fase de grupos, ya nos tocó un equipo de los de más calidad, el Real Madrid, y eso ya era un premio, y poquito a poco hemos ido quedando primeros de grupo, pasando rondas, hasta que hemos llegado a esta final, así que para ellos es un sueño y para mí, como entrenador, una experiencia única”, terminaba Obregón, muy satisfecho y con muchas ganas de volver en la Trillo Cup 2023. “El año que viene volveremos como alevín A, esperaremos dar guerra e intentar hacerlo lo mejor posible. Trillo nos ha encantado, Guadalajara nos ha encantado, nos han tratado muy bien, la organización perfecta, así que tenéis todos los alicientes para el año que viene estar aquí de nuevo”.



En el caso de la categoría benjamín, disputada en la jornada del sábado, fue el Real Madrid el que se alzó con el trofeo del primer premio tras una final muy igualada ante un Real Betis que lo dio todo y que cerró un muy buen campeonato. Con un 1-1 al pitido final, fue en los penaltis donde se decidió el primer puesto, para alegría blanca.



Mucho nivel y mucho ambiente en El Robledal



Más allá de los resultados y clasificaciones, lo más destacable de este quinto torneo Trillo Cup 2022, que ha regresado a El Robledal tras siete años de ausencia, ha sido el alto nivel de los equipos y el gran ambiente que ha reinado durante todo el campeonato, pues tanto equipos como aficiones han hecho gala de un gran respeto, deportividad y juego limpio.



Desde el sábado a primera hora, el municipio se ha llenado de niños y familias que han disfrutado del buen tiempo y de todo lo que tiene Trillo para ofrecer. Bares, restaurantes y alojamientos han colgado el cartel de “completo” y en el campo de fútbol se ha vivido un intenso trasiego desde las nueve de la mañana y casi hasta las nueve de la noche, ambas jornadas, sin que se haya tenido que lamentar ningún incidente, salvo alguna lesión leve que, a nivel deportivo, han sufrido algunos jugadores, y sin que se haya producido ningún traslado por parte de los servicios de emergencias presentes durante todo el campeonato.



Los vehículos se han colocado de manera ordenada junto a las instalaciones de las pistas de pádel y la piscina municipal, cuyo acceso hacia el campo de fútbol ha quedado abierto durante todo el fin de semana para facilitar el tránsito de espectadores.

“Ha sido un fin de semana perfecto”



Para José Rey, de Soccertec -organizador del torneo-, “no se ha podido pedir más, ha sido un fin de semana perfecto. Nos ha acompañado el tiempo, el cien por cien de los equipos se van contentísimos de vuelta, ha sido un fin de semana de deportes, de familia, muy completo, y estamos contentísimos por cómo ha salido todo”, en palabras de Rey. “Destaco el buen comportamiento que han tenido tanto las aficiones como los jugadores. Es verdad que estamos en el mundo del deporte y a veces se nos olvida que venimos con niños, y para mí es importante destacar cómo han venido a pasarlo bien, a disfrutar de este fin de semana sin ningún altercado ni roce, y ha sido muy bonito, la verdad”, reconocía el organizador, muy satisfecho al término del campeonato.



Para el concejal de Deportes, Hugo Pérez, de igual forma, el fin de semana no ha podido terminar mejor. “Teníamos muchas ganas de volver a ver así nuestro campo de fútbol, lleno de familias, lleno de niños, y que haya vuelto a ocurrir y lo haya hecho con este buen tiempo y con este gran ambiente… no se puede pedir más, sólo que este torneo vuelva de nuevo para quedarse, que año tras año podamos disfrutar de él y de la ilusión de los chavales, que es lo más importante”. En este punto, el concejal da las gracias y destaca el valor de los niños de Trillo y Cifuentes que han formado parte de los equipos locales que se han organizado sólo para jugar este campeonato. “Queríamos que los niños de la zona pudieran disfrutar de este torneo, jugando contra algunos de sus equipos de referencia. Sabíamos que no competíamos para ganar, sino para divertirnos y vivir la experiencia, y creo que el objetivo se ha conseguido, sólo había que ver las caras de los chavales. Aunque se hayan llevado unos cuantos goles en contra, esperamos que se queden con lo bueno, la experiencia vivida, y que el año que viene puedan seguir haciéndolo”, termina Pérez, quien agradece también el complicado papel que han tenido los dos entrenadores, Antonio Sancho y Juanan.



Por su parte Antonio Sancho terminaba el campeonato también muy contento. “Lo hemos pasado muy bien, ha habido mucha afluencia de gente y ha habido mucho nivel. Nosotros, personalmente, sobre todo en alevines, hemos competido, hemos ganado uno y hemos podido ganar otro. Ayer con los benjamines había mucha diferencia, pero hoy hemos tenido un aporte muy bueno que es Miguel, un chico de Trillo que es una máquina, y eso nos ha dado opción a ganar un partido y poder ganar otro; hoy hemos competido y estoy muy contento, y Juanan, mi compañero, también; los dos estamos muy contentos y creo que los chicos y los padres también lo están”, termina el técnico trillano.