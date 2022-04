Guarinos denuncia que Page pretende "guardar en un cajón" una temporada el impuesto al agua y no "derogarlo" como reclama el PP-CLM

miércoles 06 de abril de 2022

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado hoy que Page lo que pretende es “guardar en un cajón” una temporada el nuevo impuesto al agua para luego, cuando pase el temporal, volver a sacarlo y aplicarlo a los castellanomanchegos, ya que no tiene intención de “derogarlo” como viene reclamando el PP-CLM.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha exigido al Gobierno de Page que “deje de engañar” a los ciudadanos con el nuevo impuesto al agua y le ha pedido que reconozca que se ha equivocado, ya que, “rectificar es de sabios” y persistir en el error es de necios”.



En este sentido, ha asegurado que cuando Page trajo a las Cortes Regionales la mal llamada Ley de Aguas solo tenía como finalidad aplicar una ley confiscatoria y recaudatoria con dos objetivos; incrementar dos tasas que ya existían (la de aducción y depuración) y crear un nuevo impuesto al agua.



De esta manera, ha detallado que las enmiendas del GPP iban encaminadas a conseguir dos objetivos en uno, que las tasas existentes se quedaran como están y que el nuevo impuesto al agua desapareciera y, por lo tanto, no entrara en vigor.



Guarinos ha lamentado que el PSOE se crea que los castellanomanchegos “somos tontos” después del anuncio de Page de que iba a suspender por tiempo indefinido el nuevo impuesto al agua, ya que lo que quiere hacer es “dejar en suspenso” este tributo.



Ante esta situación, la gran mayoría de los alcaldes socialistas se han rebelado, y, por eso, ahora Page pretende meter en un cajón este impuesto durante una temporada para luego aplicarlo. “No quiere derogarlo, quiere demorar la aplicación del impuesto al agua, que no es lo mismo”.



Frente a ello, el PP-CLM continuará reclamando que Page “derogue” esta ley que solo tiene como finalidad subir tributos con tasas ya existentes y crear un nuevo impuesto al agua.



Así mismo, ha pedido a Page que deje de poner como excusa la Directiva Marco del Agua, ya que es del año 2000 y, por lo tanto, desde ese año debería de haber cumplido, y ya nos encontramos en 2022.



Por ello, ha exigido al Gobierno de Page que deje de mentir, que se ponga a gestionar y que además lo haga bien y, sobre todo, que piense en los ciudadanos y no les “fría a impuestos” en estos momentos de grave crisis económica.



Denuncia que estamos ante los Gobiernos más mentirosos de la historia de la democracia



Además de esto, Guarinos ha denunciado que estamos ante los Gobiernos más mentirosos de la historia de la democracia española, ya que, Sánchez se comprometió a bajar los impuestos en la reciente conferencia de presidentes, pero la realidad es bien diferente.



Así, ha indicado que el Plan anunciado por el Gobierno nacional se trata de un parche temporal que se traduce en “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que, a partir del 30 de junio los españoles seguiremos con los mismos problemas y las mismas dificultades para llegar a fin de mes.



En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Page tiene margen para bajar los impuestos a los castellanomanchegos, puesto que el presupuesto regional cuenta con 4 mil millones de euros más que el último del PP.



“Hay margen para bajar los impuestos, y mientras tanto el Gobierno de Page no solo no los baja, sino, que hace caja con el sufrimiento de los ciudadanos”.



Por eso, ha acusado al Gobierno regional de falta de sensibilidad y de falta de conocimiento de la realidad que vive en la actualidad las familias y las empresas de la región.



En este sentido, ha recordado que las cinco comunidades gobernadas por el PP han demostrado que, bajando impuestos, se consigue recaudar más y crear mayor riqueza y empleo.



Pero, -ha indicado-, Page prefiere seguir haciendo caja y seguir pagando los gobiernos más caros de la historia. “Desde que es presidente de la Junta ha duplicado el número de altos cargos y ha optado por seguir viviendo en una realidad ajena a las necesidades y problemas de los castellanomanchegos”.



También, ha señalado que, mientras los ciudadanos no llegan a final de mes porque la vida cada día es más cara, los Gobiernos socialistas tanto en España como en Castilla-La Mancha solo piensan en subir impuestos y siguen sin plantearse ninguna solución para mejorar la vida de los españoles y los castellanomanchegos.



Por último, ha lamentado que, mientras las familias y las empresas lo están pasando muy mal ante el encarecimiento de los costes de producción y la subida desorbitada de precios, el socialismo se niega a aplicar la única solución posible, que es aplicar una rebaja fiscal a toda la población.