Campaña especial del 4 al 10 de abril sobre la vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad en Guadalajara

Con la reciente modificación de la Ley de Tráfico no llevar cinturón de seguridad o sistema de retención infantil (SRI) o llevarlo mal puesto supondrá una pérdida de cuatro puntos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 04 de abril de 2022 , 19:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá esta semana una campaña especial de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI), cuya utilización tiene un efecto directo sobre la probabilidad de sufrir lesiones y sobre la gravedad de estas. En concreto, diversos estudios han apuntado que su uso correcto reduce en torno a un 60% el riesgo de lesiones fatales o graves.



Por este motivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como policías locales, intensificarán los controles sobre el uso de estos sistemas de seguridad, tanto en vías urbanas como en las interurbanas. También habrá vigilancia desde el aire con los helicópteros y drones de los que dispone de la DGT, así como un control automatizado mediante las tres cámaras instaladas en la provincia, tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.



La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha subrayado que “el uso del cinturón ha demostrado ser uno de los métodos más eficaces a la hora de reducir las dramáticas consecuencias de un siniestro vial”. Por eso, ha pedido a todos los usuarios “que lo utilicen siempre, incluso en los desplazamientos más cortos, y pongan especial atención a la correcta colocación de los menores”.



Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, Juan José Arriola, ha recordado que 23 de las 437 víctimas registradas en la provincia el año pasado no hacían uso del cinturón de seguridad, y ha insistido en que “es necesario ahondar en la necesidad de utilizar el cinturón en cualquier vía y momento a través de un enfoque integral que incluye, entre otras acciones, labores de formación y educación, y de vigilancia y control”. En una campaña similar realizada el año pasado, con más de 2.600 controles, se detectó que un 2,15% de los usuarios aún no hacía uso del cinturón o del sistema de retención infantil.



Recomendaciones y normas



Un uso adecuado del cinturón de seguridad podría evitar prácticamente una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico, mientras que los sistemas de retención infantil (SRI) reducen hasta un 75% las lesiones en caso de accidente. Si este sistema de retención está situado en sentido contrario de la marcha, esta probabilidad se reduce al 90-95%.



Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar siempre sistemas de retención infantil, que se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, será necesario recurrir a un asiento elevador.



No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios, o hacerlo de forma inadecuada, supone una infracción grave con multa de 200 euros y la detracción de cuatro puntos del carné de conducir.