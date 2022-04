Inaugurada la exposición “De Madrid a Sigüenza” del artista Emilio Fernández-Galiano en la Gran Vía Madrileña

viernes 01 de abril de 2022 , 21:18h

El pintor seguntino expone estos días en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha que la Junta de Comunidades tiene en la emblemática calle capitalina (Gran Vía, 45).



Esta mañana ha quedado inaugurada la exposición del pintor modernista e intuitivo Emilio Fernández-Galiano en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid, bajo el lema “ De Madrid a Sigüenza.



El pintor seguntino Emilio Fernández-Galiano expone este fin de semana una colección de 20 paisajes castellano-manchegos en la Oficina de Promoción Turística que la Junta de Comunidades tiene en la madrileña Gran Vía. Muchos de ellos son inéditos, expuestos ahora por primera vez en público y pintados en los tres últimos años.



El artista ha rendido homenaje a la región mediante un espectáculo de luz y color en el que han participado Magdalena Valerio; ex ministra de trabajo y presidenta del Consejo del Pacto de Toledo, José Antonio Arranz; concejal de turismo del Ayuntamiento de Sigüenza, José Gabriel Astudillo, presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores; y Ruth Ardyla, gerente de la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid.



La exposición “De Madrid a Sigüenza” comienza su recorrido en la Gran Vía de Madrid y recorre imponentes paisajes, ciudades y pueblos de la región hasta llegar a Sigüenza, ciudad candidata a ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.



Magdalena Valerio ha manifestado la admiración personal y profesional por Emilio, señalando que el arte siempre hace disfrutar a los demás y aporta cosas positivas Además ha hablado de la riqueza de paisajística que se puede disfrutar en el viaje de Madrid a Sigüenza.



Asimismo, en la muestra no hay apenas figuración -sólo un maravilloso retrato de Pablo Picasso- ni tampoco tauromaquia, otro de los grandes argumentos artísticos del pintor. “Correspondiendo a la generosidad de la Junta, en esta ocasión expongo paisajes, urbanos y naturales, de dos regiones hermanas, que tanto tienen en común, como son Madrid y Castilla-La Mancha.



Muchos reflejan el amor que siente por Sigüenza, “apoyando, naturalmente, nuestra candidatura a Patrimonio Mundial”, ha añadido el pintor, pero también hay otros, plenos de color, inspirados en las Tablas de Daimiel o en los campos de cereal de Ciudad Real.



Siempre atento a la realidad que vive, el pintor ha hecho referencia a la invasión de Ucrania. “En estos días convulsos, en los que sólo se habla de destrucción, quiero contraponer el arte, que crea, une y enriquece el espíritu”, reflexionaba. Y también tuvo un recuerdo para otro pintor seguntino, Francisco Santa Cruz, “cuya primera exposición individual en Madrid tenía lugar el 13 de abril de 1931, en el Lyceum Club de Madrid justo el día antes de la proclamación de la Segunda República”, recordaba.



En el capítulo de agradecimientos, Fernández-Galiano ha destacado la labor del grupo CROMATIKA: “Nerea Torcal y Pilar Cerezo han hecho un trabajo extraordinario para que esta exposición sea un éxito”. Además de la propia admiración de los cuadros, Nerea y Pilar han organizado una masterclass, en la que el artista va a explicar, mañana sábado, qué es lo que lo que él hace cuando se pone a un lienzo. Así, impartirá algunos consejos a quienes se inician en la pintura, como hace semanalmente en la Escuela de Arte de Sigüenza.



Por último, Galiano ha alabado la ley de mecenazgo desarrollada por la Junta de Comunidades. “La administración tiene que hacer algo más para ayudar al arte y a los pintores, no subvencionando, pero sí bonificando al comprador privado que invierta en arte. El cine, está más protegido, pero la pintura, no tanto, cuando, sin ir más lejos, en Madrid está el vértice artístico más importante del mundo: el que forman museos Reina Sofía, Prado y Thyssen”.



La exposición “De Madrid a Sigüenza” se podrá visitar durante el fin de semana, en el horario de 12:30 a 18:30 horas. Además, el sábado día 2, el pintor impartirá una masterclass gratuita sobre Realismo Moderno, y durante todo el fin de semana habrá una degustación de torrijas y “limonada seguntina” traída directamente desde Sigüenza por los hermanos Nacho y Javier Álvarez, que cuentan con una amplia trayectoria en hostelería, además de ser reconocidos con varios premios a nivel regional,



El Ayuntamiento de Sigüenza colabora con esta iniciativa, y, además, una delegación municipal que encabezaba el concejal José Antonio Arranz ha estado presente en la inauguración señalando el apoyo, entusiasmo y colaboración de Emilio en la escuela de arte que ha puesto en marcha el ayuntamiento en la ciudad seguntina.



Sobre el artista y su obra



Emilio Fernández-Galiano, pintor madrileño y seguntino de corazón, muy vinculado desde su nacimiento a la ciudad de Sigüenza. Desde sus orígenes comienza a desarrollarse en la técnica del dibujo, realiza encargos para entidades públicas y privadas, principalmente ilustrando carteles. Sus estudios los realiza en diferentes escuelas privadas de Madrid, compaginándolos con los de Derecho, licenciándose por la Universidad Complutense y colegiándose como Abogado en el Real e Ilustre Colegio de Zaragoza a principios de los noventa.



Pero su gran vocación artística y autodidacta es la que le ha hecho evolucionar desde el dibujo para ilustración de prensa y diferentes medios de comunicación, hasta su actual línea centrada en la figuración y en el paisaje urbano en óleo sobre lienzo, con nuevos motivos que le inspiran constantemente y con los cuales va desarrollando un estilo propio que nos sorprende y cautiva por la fuerza de las figuras que representa y por su visión del alma que las ocupa. Sus obras se dividen en: figuración, luces, paisajes, urbanos, tauromaquia o dibujos.



Obras que tienen un sello propio, aunque conjuguen una auténtica versatilidad de estilos que van desde el realismo contemporáneo, a través de la inspiración del maestro Antonio Lopez; genio al que Fernández-Galiano admira, a pinceladas que captan la luz, el aire libre, lo momentáneo y reflejan su pasión por los artistas impresionistas. Además, la fuerza que trasmiten sus personajes es arte en estado puro. Arte que habla y emociona, pero también arte espontáneo que nace de una intuición creativa del artista.



En la actualidad concilia su producción artística con colaboraciones e ilustraciones y artículos en distintos medios de comunicación. Asimismo, ha expuesto en varias ciudades de España, Bélgica y Holanda.



Fernández-Galiano es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores, siendo su delegado en la provincia de Guadalajara.