El PP denuncia que el presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca está hecho “de espaldas al pueblo” y no incluye medidas para acabar con la inseguridad

miércoles 30 de marzo de 2022 , 14:21h

“De nuevo, el Gobierno municipal de Azuqueca ha diseñado un presupuesto para mayor gloria de su alcalde, pero de espaldas a las necesidades del pueblo y olvidando las demandas de los azudenses”.



Así lo aseguran los concejales del Grupo Popular Municipal, que expresan su total rechazo al proyecto de presupuestos que mañana se debatirá en Pleno, y que supondrá un nuevo fraude para los intereses de Azuqueca.



Desde el PP critican el fuerte incremento del gasto corriente (casi tres millones más que en 2021), que se traduce fundamentalmente en más dinero para fiestas y festejos -con más de 1,7 millones presupuestado para estos ello-, y un fuerte incremento de los gastos en luz y gas, “un problema que el Equipo de Gobierno no ha querido atajar, rechazando la mejora de las instalaciones municipales propuesta en su día por el Partido Popular”.



Por lo que respecta a las inversiones, desde el PP recuerdan que vuelven a repetirse las del año pasado, “que han sido incapaces de ejecutar”. Así, como el año pasado, se presupuestan los 3 millones de euros para la Casa de la Cultura, “los mismos tres millones que en 2020 y 2021 (en 2019, 2,4 millones), para unas obras de las que el alcalde presumía en 2017 como el ‘proyecto estrella de la legislatura’”, recuerda la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, señalando que “el nuevo proyecto estrella del alcalde es La Caja, el emblema de este mandato, que ningún vecino ha pedido y que va camino de convertirse en otro fiasco”. De esta forma, el ‘edificio multidisciplinar’ que en el presupuesto de 2021 se incluyó con 1,5 millones, se presupuesta den 2022 con 2 millones de euros. “El año pasado no han sido capaces de adjudicarlo, y el proyecto está a medio pagar”, afirman desde el PP.



El presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca se incrementa este año 7,9 millones de euros, “pero, ¿a qué se destina ese dinero?: a pagar gasto corriente a pagar las mismas inversiones que no se hicieron el año pasado”, señala el concejal popular Mane Corral, que critica duramente la ausencia de partidas para mejorar la seguridad en el municipio. “Apenas recoge 200.000 para una Comisaría de Policía, los mismos que se presupuestaron el año pasado y no se han ejecutado. Incluye cero inversiones en los servicios que verdaderamente reclama la ciudadanía. Azuqueca será igual de insegura tras la aprobación de estos presupuestos”, critica el edil del PP, que denuncia también la falta de recursos para personal y la escasez de nuevas plazas para incrementar la plantilla de Policía Local.



En la misma línea, la portavoz, Aure Hormaechea, asegura que el presupuesto para 2022 “es el presupuesto de la mentira. No está enfocado a atajar la inseguridad que se vive en el municipio, y que es una de las mayores preocupaciones de los vecinos. Sin embargo, es un tema que parece no preocupar al alcalde, que subestima las necesidades de Azuqueca y sólo está pendiente de sus propios intereses”.



Hormaechea denuncia el retraso con que, nuevamente, se presenta el presupuesto (incumpliendo el Art.169.2 del RDL2/2004 en el que figura que el Ayuntamiento deberá tener aprobados definitivamente los presupuestos a fecha de 1 de enero), y reprocha al Gobierno municipal que, nuevamente, la entrega de los presupuestos a la oposición se produzca sin tiempo para analizar detenidamente toda la documentación.



Por lo que concierne a los ingresos, los casi 8 millones en que se incrementa el presupuesto proceden de: 3,2 millones del capítulo 9 (préstamo de interior) (que pasa de de 8,5 a 11,7 millones), unos 1,2 millones que se incrementa el capítulo 3 (ingresos por impuestos), unos 700.000 euros más previstos del impuesto de construcciones, 800.000 euros más previstos recaudar por tasas, y 1,5 millones previsto más que el año pasado por enajenación de suelo.



“Los ingresos aumentan a consta del sablazo a los ciudadanos a través de los impuestos”, asegura Corral, que critica también los problemas por falta de personal que están denunciando desde distintos servicios municipales. “El gasto político disparado en enchufados, con asesores, ayudantes y todos los concejales del PSOE liberados (porque el alcalde no tiene sueldo, pero cobra todos los meses más de mil euros en dietas por asistencia a órganos colegidos, mesas de contratación, etc), mientras la Administración Local está sin personal”, lamenta el concejal del PP.



En contra de los criterios técnicos



Los populares aseguran que los presupuestos de 2022 son irreales, están “inflados en los ingresos”, y están elaborados en contra de las demandas y las necesidades de los vecinos y de los criterios técnicos.



En este sentido, los concejales del Grupo Popular señalan que en uno de los informes que acompañan documentación presupuestaria, se apunta textualmente que “el análisis individual de los capítulos de ingresos se realiza de forma pormenorizada en el informe económico ... No obstante, se hace constar que los importes reflejados en los mismos no obedecen a lo consignado presupuestariamente en el Presupuesto General, circunstancia que podría generar distorsiones, por estar previsto un gasto que no tendría materialización en cuanto a su fuente de financiación de estos ingresos corrientes cuantificados por encima de lo informado por los técnicos”.



Los técnicos también advierten de posibles problemas para financiar determinados convenios “ante la imprecisión actual respecto al mantenimiento de determinadas subvenciones procedentes de la Comunidad de Castilla la Mancha”.



“Son informes demoledores, que hablan de la improvisación del Equipo de Gobierno, y apuntan a que los presupuestos son irreales, un canto al sol, basados en una previsión de ingresos que no tienen base real. Unos presupuestos que responden a la fantasía del alcalde, y que reflejan la pésima gestión del Gobierno de Blanco y que pueden tener graves consecuencias para las arcas municipales”, lamenta la portavoz del Partido Popular.