101 segundos de terror dieron al traste con las esperanzas de FS Pozo de Guadalajara ante GLS Illescas (8-2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 27 de marzo de 2022 , 12:59h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a GLS Illescas (8-2). Los poceros hicieron un arranque de partido razonablemente bueno, pero se atascaron en una parte del primer tiempo en la que pese a intentar cambiar el choque de todas las formas posibles no lo lograron y recibieron 4 goles que les hicieron irse del encuentro.



Pozo empezó defendiendo ordenado, saliendo a la contra con peligro y con seguridad con balón. Illescas se adelantó a 14,09 tras convertir una falta directa (1-0). Pozo siguió creyendo y encontró pronto el empate, tras una buena acción de pívot de Javi Oreja a 12,17 del descanso (1-1). En este tramo los amarillos dominaron y estuvieron muy cerca de adelantarse, pero no lo lograron y llegaron los minutos fatídicos.



A 4,47 del intermedio la falta de contundencia en defensa dio lugar al 2-1. Apenas 17 segundos más tarde el portero local logró el 3-1 tras encontrar una autopista en la defensa pocera. A 4,13 del final llegó la 5ª falta visitante, y 9 segundos más tarde llegó el 4-1 con mucha fragilidad defensiva. Se pidió tiempo muerto, se cambiaron todos los jugadores de pista pero no se paró la sangría y a 3,06 una contra dio lugar al 5-1. 101 segundos en los que los amarillos dejaron escapar un encuentro en el que estaban más cerca del 1-2 que de caer.



Con 5-1 acabó el primer tiempo.



En la segunda parte los poceros intentaron dominar sin éxito



Pozo quiso remontar en la segunda parte, arriesgó con esquemas ofensivos, llegó a dominar y encontró algunas ocasiones de peligro, pero sin puntería para marcar. En los últimos 8 minutos incluso buscó la acción de portero-jugador, sin generar mucho peligro. Una perdida a 3,57 del final dio lugar al 6-1 que apuntilló a los poceros. Gabi aprovechó un robo a 3,24 del final para hacer el 6-2. Fue un espejismo, ya que Illescas hizo el 7-2 tras un tiro de banda a 3,05 del final y 26 segundos más tarde los toledanos convirtieron un tiro de 10 metros para hacer el 8-2 definitivo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Andrés Rodríguez, Escu, Raúl Alonso, Andrés Romero y Juancho Carqués -cinco inicial- Curi, Gabi, Javi Oreja, Rubio, Jaime y Luismi Oreja.



Goleadores: Javi Oreja y Gabi.