Jadraque inaugura la temporada taurina en la provincia

miércoles 23 de marzo de 2022 , 12:52h

El próximo domingo la plaza de toros de la localidad alcarreña abrirá sus puertas para albergar una corrida de toros de la ganadería Prieto de la cal, siendo el primer evento de este tipo que se lidiara en la provincia en la Temporada 2022.



La terna estará formada por los lidiadores Sanchez Vara, Andres Palacios y Luis Gerpe, teniendo este ultimo su debut en la plaza Jadraqueña, la cual cuenta con casi 4.000 asientos y celebro el pasado mes de Septiembre de 40 aniversario, en la que desde el Ayuntamiento se descubrió una placa en homenaje a los vecinos que la hicieron, para esta ocasión desde la organización se espera una gran entrada para la corrida que abre la plaza en la provincia alcareña.



El municipio de Jadraque, con clara tradición y afición al mundo taurino no ha dejado de celebrar espectáculos taurinos ni siquiera a pesar de la pandemia, conto con un espectáculo de recortes en el año 2020 y ya el pasado 2021 ofreció una amplia variedad, con una corrida de toros, dos encierros campestres y una corrida mixta, para el alcalde de localidad Hector Gregorio era importante no dejar de hacer este tipo de eventos : “Jadraque tiene mucho afición, de hecho cuenta con una peña Taurina de mas de 100 socios y con una ganadería de toros de lidia, como es la de “Juan Barriopedro” con su sede en la ladera del Castillo del Cid, creemos que era importante no perder ese hilo con este tipo de espectáculos tradicionales que además traen mucho turismo a nuestro pueblo ese fin de semana y negocio para la hostelería local”, de igual manera recalca la importante previsión para esta temporada 2022 “ Iniciamos con esta corrida, que además contaremos con la presencia de la televisión regional que hará que nuestro municipio se vea en todos los rincones de la región, para el mes de Mayo, el segundo fin de semana durante la celebración de la Feria Chica donde habrá un encierro por las calles y un espectáculo de recortes, y luego remataremos en Septiembre con la feria del Stsmo Cristo de la cruz acuestas, desde luego vamos a vivir una temporada taurina sobresaliente para nuestro municipio”