50.000 camiones más se suman a la HUELGA de los transportistas

martes 22 de marzo de 2022 , 14:08h

A los pequeños transportistas que llevan más de una semana paralizando la distribución nacional con sus reivindicaciones se han unido ahora varias grandes patronales, ante la “falta de concreción de las medidas presentadas por el Gobierno. No se sabe ni en qué consistirán dicha medidas ni cómo se articulará”.



Tampoco queda claro “lo más importante: en qué cuantía de la posible ayuda le corresponderá a cada transportista, y si ésta llegará tanto a los transportistas pesados como a los ligeros”, explicó la asociación Fenadismer en un comunicado conjunto con Fetransa y Feintra.



Por tanto, la oferta presentada ayer por el Gobierno ha resultado «insuficiente» e «inconcreta» para estas organizaciones, que rechazaron la oferta del Gobierno y se sumaron oficialmente a los paros. Entre las tres suman 32.000 empresas y más de 50.000 vehículos, que han decidido parar a partir de hoy, tal y como hacen desde hace ocho días los pequeños transportistas. «La falta de concreción de las medidas por parte del Gobierno no permite por el momento reanudar la actividad», señalaron.



Fenadismer es una de las federaciones más importantes. La segunda -la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías- agrupa a varias organizaciones empresariales de transporte de mercancías por carretera. La tercera -la Federación Independiente de Transportistas- es fruto de la unión de Asociaciones de Transportistas de Getafe, Talavera de la Reina y Cáceres, con más de 2.900 asociados.



Según razonaron su decisión en el comunicado, “consideran el anuncio de dichas medidas positivo”, pero también lo ven “insuficiente en la actual situación, con miles de transportistas parados desde hace más de una semana. Su falta de concreción y contundencia no permiten transmitir seguridad a los transportistas, principalmente autónomos y pymes, que en la actualidad se encuentran en una situación límite para poder seguir trabajando en condiciones de mínima rentabilidad”.



Además, estas federaciones no entienden cómo en el resto de países del entorno sus Gobiernos ya han concretado las medidas que van a aplicar a sus transportistas para ayudarles a superar la actual crisis y, sin embargo, el español “se resiste incomprensiblemente a anunciar qué dinero le va a llegar realmente al bolsillo de cada transportista para amortiguar el impacto de la subida de los carburantes, pese a la exigencia reiterada de las asociaciones de transportistas en las últimas semanas”.



Por todo ello, entienden que no reanudará su actividad “en tanto no sean detalladas las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas para poder salir de la ruina en que se encuentran en la actualidad”.