Un GRAN Dépor no da opción al Miguelturreño (0-3)

martes 22 de marzo de 2022 , 08:07h

Nueva victoria del Deportivo Guadalajara, que realizó una notable actuación en el ‘Municipal’ de Miguelturra. En un partido muy serio de principio a fin, los morados controlaron el duelo en todo momento y pudieron ser más los goles conseguidos. Antes del descanso, Cheki e Iván Moreno y habían puesto en ventaja al Dépor y en la segunda parte Iván Riveiro mandó un balón a la escuadra para cerrar la goleada y mantener al equipo en lo más alto de la tabla una semana más.



Gonzalo Ónega repitió el mismo once inicial que tan buen rendimiento le dio la pasada semana contra el C.D. Quintanar del Rey, y el equipo continuó donde lo había dejado. Pronto se hizo con el control del balón y le impuso al partido el ritmo que quería. El Miguelturreño comenzó presionando arriba, lo que permitió a los morados ganar la espalda de la defensa, tal y como hizo Fran Santano para tener la primera ocasión de peligro a los cinco minutos con una vaselina ante el portero que se marchó rozando el palo. Así fue consiguiendo el equipo alcarreño que su rival se metiera en su propio área, consiguiendo hacer así aparecer tanto a Cheki como a Iván Riveiro dentro cerca de portería. Ambos tuvieron remates desviados que hicieron predecir lo que iba a suceder poco después.



El peligro del Miguelturreño venía en combinaciones rápidas que terminaron en disparos lejanos para probar fortuna y terminar jugada, sin llegar en ninguno de ellos a encontrar la portería que defendía Álex Herrero. El primero de la tarde llegó a la media hora de juego. Darío filtró un balón al área que Cheki consiguió llevarse en su duelo con un defensa. Cuando consiguió posición de disparo, conectó un zapatazo con la pierna derecha que se fue al fondo de la red sin que nada pudiera hacer Ruiz Caba. Con la ventaja en el marcador el equipo local se vio obligado a dar un paso hacia delante, lo que le dio al Dépor más espacios para correr.



Iván Moreno y Fran Santano fueron ganando protagonismo, corriendo y buscándose el uno al otro en varias ocasiones, pero sin encontrar la portería rival. Cuando se moría la primera parte llegó el segundo gol. Álex Herrero, desde dentro de su propia área, sacó un balón parado que voló por todo el campo, superando todas las líneas del equipo rival y encontrando a Iván Moreno en la frontal del área rival. El malagueño controló con el pecho, se hizo hueco y disparó cruzado con la pierna izquierda para duplicar la ventaja y asestar un duro golpe al Miguelturreño.



Tras el paso por vestuarios el Miguelturreño intentó lanzarse al ataque y el Dépor consiguió así muchas ocasiones peligrosas a la espalda de la defensa en pocos minutos. Según comenzó el segundo tiempo, Iván Moreno le dio un pase de la muerte a Fran Santano, que, sin portero, golpeó el balón contra el cuerpo de un defensa que se encontraba bajo los palos. El propio delantero madrileño dispuso hasta de tres ocasiones claras más en este tramo de partido, aunque no consiguió marcar. Sin embargo, lo que sí hizo fue asistir. En una nueva aparición de Santano en la banda izquierda, sirvió un balón de tacón a Iván Riveiro, que desde el vértice del área y al primer toque, mandó el balón con una parábola perfecta a la escuadra de la portería rival. Fue el tercer gol, el que cerró el resultado y mató definitivamente el partido.



Poco a poco fue Gonzalo Ónega dando entrada a otros jugadores. Laucha, Marcos Blázquez, Pablo Zotes, Soga y Luis Carlos tuvieron su oportunidad en el tramo final del encuentro. Hubo ocasiones para que llegara alguno más, siendo la más peligrosa una de Luis Carlos que se fue pegada al palo, pero los morados ya no consiguieron que se moviera el marcador.



Así concluyó un encuentro en el que se produjo también el descenso matemático del C.D. Miguelturreño a la Regional Preferente. El Dépor se mantiene en el liderato y la próxima semana le tocará defenderlo en un derbi provincial contra el C.D. Azuqueca que se disputará el próximo domingo 27 de marzo.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Miguelturreño: Ruiz Caba; Adrián, (Rubén, 71′) Víctor, Villa (Murillo, 53′), Pollo; Álex, Vera (Josemi, 81′), Fernando (Juan, 53′), Jomi (Bamta, 53′); Miguel y Martín.



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens (Marcos Blázquez, 78′), Ablanque, Gerar, Sergi Segura; Richi Souza, Darío García, Cheki (Pablo Zotes, 85′), Iván Riveiro (Laucha, 75′); Iván Moreno (Luis Carlos, 75′) y Fran Santano (Soga, 85′).



Árbitro: A. Chavarrías Pérez (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Juan (73′), Miguel, (80′) y Murillo (87′) del C.D. Miguelturreño y a Luis Carlos (86′) del C.D. Guadalajara.



Goles: 0-1, Cheki, minuto 30; 0-2, Iván Moreno, minuto 45; 0-3, Iván Riveiro, minuto 56.