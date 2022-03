La mejora de la situación epidemiológica hace posible una flexibilización en los accesos al Hospital Universitario de Guadalajara

jueves 17 de marzo de 2022 , 18:53h

La mejora de la situación epidemiológica frente a la Covid-19 en la provincia de Guadalajara, que se valora a través del descenso de la incidencia acumulada de esta enfermedad y del número de pacientes hospitalizados con Covid-19, hace posible una flexibilización en lo relativo a los accesos al Hospital Universitario de Guadalajara.



Por este motivo, aunque continuarán restringidas las visitas a las plantas de hospitalización, se flexibilizará el acceso de acompañantes de pacientes de manera que se autoriza la presencia de un único acompañante por paciente en la habitación. Desde este jueves 17 de marzo, se podrán realizar relevos para facilitar el descanso de la persona acompañante, con un máximo de tres acompañantes diarios.



El acompañamiento no está permitido en el caso de pacientes con diagnóstico positivo en Covid-19 y que precisen aislamiento.



Colaboración de los usuarios



Para que sea posible esta flexibilización en los accesos al centro hospitalario, señala el gerente del Área Integrada de Guadalajara, Antonio Sanz Villaverde, “es precisa la colaboración de todos” en el cumplimiento estricto de las indicaciones, con el fin de garantizar al máximo la seguridad de pacientes, usuarios y profesionales y evitar con ello el riesgo de brotes y de nuevas restricciones.



“El acceso al hospital no debe entenderse como un acto social”, advierte Sanz Villaverde. “No sólo por la necesidad y responsabilidad de todos de evitar riesgos”, añade el director de la GAI de Guadalajara, sino que “en beneficio del paciente y su recuperación, el acceso debe limitarse a un solo acompañante”.



Se recuerda que no debe haber más de un familiar por paciente en la habitación. La persona acompañante deberá restringir su tránsito dentro del hospital y limitar las salidas al exterior durante la estancia a lo estrictamente necesario.



Se recuerda que los acompañantes no deben visitar a pacientes o familiares de otras habitaciones. Asimismo, debe limitarse a lo mínimo posible interactuar con otros usuarios en habitaciones o salas de uso común, así como evitar la concentración de personas.



En el caso de acompañantes de pacientes que acuden a consulta o prueba diagnóstica, se permite la presencia de un único acompañante. Los pacientes deberán mostrar el justificante de su cita en los puntos de acceso.



Deben abstenerse de acceder aquellos acompañantes que presenten sintomatología compatible con Covid-19, así como personas pendientes de resultado de PCR o que tengan indicación de aislamiento domiciliario.



Dentro del centro hospitalario es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y que ésta no sea de tela. Se deberá realizar frecuente higiene de manos, a la entrada y salida del hospital y en aquellos momentos en que resulte necesario, y evitar en lo posible manipular elementos de zonas comunes.