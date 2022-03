La patronal del transporte de Guadalajara no secunda el paro nacional del 14 de marzo

viernes 11 de marzo de 2022

La asociación de empresarios de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Guadalajara, CETM -GUADALAJARA, no secundara el paro nacional convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera para el próximo 14 de marzo.



La asociación guadalajareña de transporte por carretera considera que es el CNTC, y no de otros cuya representatividad se desconoce, quien nos representa en la participación integrada del sector en aquellas actuaciones publicas que le afecten de forma general, tal y como viene previsto en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT).



La asociación aboga por la aplicación del Real Decreto-Ley 3/2022 de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, que incluye medidas de vital importancia para el sector, como la aplicación obligatoria de la cláusula del carburante, la prohibición de realizar labores de carga y descarga por los conductores (autónomos y asalariados), la reducción del plazo legal de paralización del vehículo, la trasposición de la normativa de los trabajadores desplazados para los conductores, a las que se suman otras que ya fueron aprobadas como la implantación de sanciones contra la morosidad en el transporte (pago máximo a 60 días).



La asociación representante del sector del transporte de la provincia de Guadalajara respalda la propuesta del CNTC de pedir una reunión urgente e inmediata al presidente del Gobierno con el fin de impulsar las medidas excepcionales que la situación requiere ante la crisis provocada por la volatilidad del precio de los combustibles.



CETM-Guadalajara considera que un paro nacional, como el convocado para el próximo 14 de marzo, no es la solución en estos momentos y sólo contribuiría a empeorar esta difícil situación actual.