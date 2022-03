El PP-CLM pide a Page que se “moje” más ante Sánchez y le reclame más efectivos de Guardia Civil, mejor dotados y con más presencia en la región

jueves 10 de marzo de 2022

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez ha pedido hoy en el Pleno al Gobierno Regional “que se moje más ante Sánchez a la hora de reclamar al Gobierno de España más efectivos de Guardia Civil en Castilla-La Mancha, mejor dotados y con más presencia en el territorio”.



Rodríguez ha señalado que “aunque la Seguridad Ciudadana no sea competencia estricta del Gobierno Regional, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos sí debería serlo, y al igual que los alcaldes y alcaldesas se preocupan de esta cuestión consideramos que el Gobierno del Sr. Page no debería mirar para otro lado, porque entonces, sus declaraciones sobre la despoblación y su pretendida preocupación por el medio rural serán solo eso, declaraciones vacías “.



Por ello, el parlamentario popular ha preguntado en el Pleno de este jueves en el Parlamento Regional qué acciones está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Gobierno de Pedro Sánchez para revertir la paulatina pérdida de agentes de la Guardia Civil en la región, en un territorio, como ha subrayado “ eminentemente rural ,donde un 92% de los municipios tiene una población inferior a los 5.000 habitantes y donde la presencia de la Guardia Civil ha aportado seguridad y tranquilidad a unos vecinos que además suelen tener una media de edad alta “.



Miguel Ángel Rodríguez ha apoyado su intervención con los datos aportados por asociaciones de la Guardia Civil , que señalan que en Castilla-La Mancha hacen falta 475 guardias civiles más de los que están en estos momentos en plantilla, hasta llegar a los 5.560 efectivos, siendo la provincia de Guadalajara, seguida de la de Toledo, las que mayor número de efectivos necesitarían para completar sus plantillas de forma óptima, ya que según la asociación JUCIL habría ahora menos efectivos que hace 10 años.



Igualmente ha lamentado “que la política del Instituto Armado de cerrar los cuarteles de pequeños municipios para agruparlos en otros de mayor población, está generando tensiones en los ayuntamientos afectados, que se sienten impotentes ante la eliminación de un recurso con el que contaba el municipio”, citando como ejemplo el caso del municipio ciudadrealeño de Mestanza, dónde sus habitantes incluso han recogido firmas para que el cuartel siga abierto y no se lleven a los guardias a otro municipio mayor.



El diputado popular en las Cortes Regionales también ha hecho hincapié en que “la reducción en el número de efectivos ahonda el problema de la despoblación en aquellos rincones de España donde la cifra de guardias civiles es inferior a la prevista en la actual plantilla, ya que los vecinos pueden optar por trasladarse a municipios cercanos buscando una mayor sensación de seguridad”.



Además, ha asegurado que “la falta de efectivos dificulta una de las más importantes labores de la Guardia Civil, la de prevención del delito y de sus consecuencias en estos espacios escasamente poblados y también en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región donde los robos son frecuentes”.