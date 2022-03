Esteban reclama “medidas urgentes” a los gobiernos socialistas de España y de CLM para frenar la subida de la luz y de los combustibles

jueves 10 de marzo de 2022

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado “vivir con preocupación” la situación que están atravesando las familias, las empresas y los autónomos con la subida continuada, que de momento no tiene visos de frenar, de la luz, de los carburantes, del gas, y de productos básicas, y así “nos lo transmiten los vecinos de la provincia cuando visitamos nuestros pueblos”.



Es una preocupación constante en la ciudadanía, ha afirmado, que ve como una vez más, Sánchez en vez de asumir su incompetencia en la contención de esta subida “ha tratado de desviar el problema a la crisis de la guerra de Ucrania, cuando este conflicto lleva activo quince días y la escalada de los precios se lleva produciendo durante los últimos ocho meses”.



Además, para añadir más problemas a las familias “la reforma fiscal que pretende aprobar el Gobierno socialista de Pedro Sánchez supone una subida de impuestos de 35.000 millones de euros”.



Por todo ello, ha pedido a los presidentes socialistas de España y de Castilla-La Mancha que “de manera inmediata bajen impuestos”. Esteban ha recordado que desde el PP-CLM lo han solicitado multitud de ocasiones. “No es momento de subir los impuestos a las familias, es momento de aliviarles la situación económica que están atravesando como consecuencia de la incompetencia del Gobierno “que mira hacia otro lado y no quiere asumir responsabilidades, y que piensan que el problema es de los demás”.



El portavoz popular ha apuntado que Page tiene hoy la oportunidad de aprobar la propuesta del PP-CLM de bajada de impuestos en la región. “Una oportunidad de apoyar a las familias, a las empresas, a los autónomos, a las pymes de su región y de la provincia de Guadalajara”.



Además, ha apuntado que Page debe reflexionar sobre el impuesto al agua que ha aprobado. Un gravamen que va a suponer que cada familia de Castilla-la Mancha pague de media 100 euros más al año “solamente por beber agua”.



Esteban ha aseverado que la gestión de los socialistas “nos lleva a la ruina y al empobrecimiento de las clases medias, a que las empresas tengan que tomar decisiones de despedir trabajadores porque los costes de los suministros por la continuada subida de los precios del gas, la electricidad y los carburantes les están asfixiando y no pueden soportar esta situación”.



La gestión del PSOE “tiene como consecuencia la destrucción de empleo, el empobrecimiento de la población, de las clases medias, y el sufrimiento para las familias, autónomos, pymes empresas de Castilla-La Mancha”.



Esteban ha reclamado a Sánchez y Page “que piensen en las personas”, y les ha recordado que se deben a los ciudadanos y a todos aquellos a quienes representan desde las diferentes instituciones. La situación “es insostenible” y ha exigido a los gobiernos socialistas que “cambien el rumbo”.



Finalmente, el portavoz ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera región donde más impuestos se paga de toda España, detrás de Cataluña y Cantabria. “Ese no es el camino del crecimiento económico, ese no es el camino de ayudar a las familias, ese no es el camino de la creación de empleo y ese no es el camino para que una sociedad pueda mejorar y prosperar”, ha zanjado.