Merino ha recordado a Page que la ausencia y falta de efectivos de la Guardia Civil en nuestros pueblos está incrementando el número de robos en el campo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 04 de marzo de 2022 , 13:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, preguntado hoy a Page si va a trabajar para recuperar cuarteles y efectivos de la guardia Civil en nuestra región.



Merino ha recordado a Page que la ausencia y falta de efectivos de la Guardia Civil en nuestros pueblos está incrementando el número de robos en el campo y que, por lo tanto, los agricultores y ganaderos se sienten “indefensos”.



Así se ha pronunciado Merino después de que Page haya afirmado hoy que “la seguridad es la primera obligación de los gobernantes” y tras haber anunciado que está “dispuesto a construir nuevos cuarteles en nuestra región”, algo que hasta la fecha no ha hecho.



En este sentido, ha asegurado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, viene realizando un compromiso firme para el mantenimiento de los puestos y cuarteles de la Guardia Civil en nuestra región, y además se comprometió a que cuando el PP gobierne se revertirá la situación actual.



De esta manera, ha denunciado los planes del Gobierno de Sánchez de reagrupar efectivos de la Guardia Civil en macro cuarteles, algo que supondrá el cierre de los puestos auxiliarles de muchos municipios de Castilla-La Mancha, por lo que los vecinos quedarían desasistidos en materia de seguridad después de siglo y medio de presencia de agentes en esos territorios.



Además de esto, Merino ha destacado que la presencia de cuarteles y puestos abiertos y operativos con efectivos de la Guardia Civil en cada uno de los municipios es “fundamental” para la seguridad y la convivencia en el mundo rural, ya que cumplen funciones disuasorias y preventivas frente a los delincuentes y son una herramienta para captar información y sirven como mecanismo de mediación y asesoramiento ante posibles conflictos.



Así mismo, el PP-CLM ha instado al Gobierno nacional a no cerrar el Puesto Auxiliar de la Guardia Civil en Mestanza (Ciudad Real) y mantenerlo tal y como había prestado servicio hasta el 31 de diciembre de 2021, a no trasladar a los efectivos que de manera permanente tenían su destino en dicho Puesto y a aumentar los efectivos de la Guardia Civil en todos los Puestos Auxiliares de la provincia de Ciudad Real, así como la inversión en mejoras y mantenimiento de estas instalaciones.



En relación con el Puesto de la Guardia Civil en Mestanza, los parlamentarios nacionales han preguntado al Gobierno, qué dotación de personal detallada, disponía con destino permanente en dicho Puesto de la Guardia Civil, desde julio de 2018, año a año, hasta el 31 de diciembre de 2021 y qué dotación de personal va a disponer en 2022 y 2023 con destino permanente en dicho Puesto así como el número de traslados solicitados por el personal con destino en el Puesto Auxiliar de Mestanza y si han sido voluntarios o con carácter forzoso.



Por otra parte, Merino también ha preguntado a Page si piensa reabrir el cuartel de la Guardia Civil de Condemios de Arriba (Guadalajara) y si va a recuperar las tres plazas de agentes que venían prestando sus servicios en el mismo.