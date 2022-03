Una comparación de las ventajas de jugar a los casinos online frente a los casinos tradicionales

jueves 03 de marzo de 2022 , 18:37h

La evolución de Internet ha traído consigo varias ventajas de jugar a las platformas online como Jueggng casino frente a las salas de juegos de azar terrestres. Cuando te adentras en la aventura de los casinos online, te das cuenta de que son casi similares, excepto, por supuesto, que no hay que hacer senderismo en el juego online y otras ventajas que ofrece.

Ambos tienen características distintivas, y puede que te preguntes si debes entrar en un casino físico o buscar casinos de confianza en línea. La diferencia más significativa entre ambos es su ubicación: el mundo virtual y el real, pero hay otras diferencias. El casino online para españoles ofrece grandes detalles sobre el juego de casino online.

La elección del lugar, ya sea virtual o real, depende de las preferencias del jugador y de la experiencia que busque.

Casinos terrestres

Son los locales físicos en el mundo real. Los casinos de ladrillo y cemento ofrecen un entorno de juego natural para los admiradores del juego de la vieja escuela.

Casinos online

Son la versión online de los casinos tradicionales, que reflejan las reglas y los juegos ofrecidos en los casinos tradicionales. Son más atractivos para las personas que no están intrigadas por el entorno tradicional. Tienen características únicas que los distinguen de los casinos de ladrillo. El valor del mercado de los juegos de azar online ha ido creciendo y se calcula que superará los 100.000 millones de dólares en 2024. Los beneficios incluyen:

Jugar a nivel local y global al mismo tiempo

Siempre que el dispositivo que utilices tenga conexión a Internet, puedes acceder a cualquier casino online desde donde estés, tanto local como globalmente, a diferencia de los casinos terrestres que exigen tu presencia física. También pueden adaptarse a una ubicación diferente, ya que puedes personalizar el idioma y hacer la conversión de moneda.

Existen limitaciones, ya que sólo puedes jugar en los casinos online que tienen licencia para operar en tu país. Sin embargo, los casinos online tienen menos estipulaciones legales.

Es cómodo

Jugar en casinos físicos significa que tendrás que vestirte y presentarte en el lugar físico del casino. Con los casinos online, puedes jugar en la comodidad de tu casa. Incluso cuando estás de viaje o esperando una cita, siempre que tengas conexión a Internet, estos casinos están abiertos las 24 horas del día. Esto te ahorra tiempo y el coste de conducir o desplazarse.

Mayor variedad de juegos de casino

Desde juegos de mesa, tarjetas de rascar, póquer hasta apuestas deportivas, los casinos online ofrecen una gran variedad de juegos entre los que elegir. No tienes que esperar tu turno para jugar; sólo tienes que buscar tu juego preferido y entrar en el juego de inmediato.

Todo es más rápido en línea, incluso los juegos de mesa. Sin embargo, puedes jugar lentamente si lo deseas, ya que esto también tiene sus ventajas. Cuanto más rápido sea el juego, más rápido se quedará el casino con tu dinero.

Porcentajes de devolución

Cada juego tiene su propio conjunto de reglas, la ventaja de la casa y el porcentaje de reembolso, cuyo objetivo es hacer ganar dinero a los casinos. Dependiendo de las técnicas que utilices, los porcentajes varían. Por ejemplo, en el blackjack, puedes reducir la ventaja de la casa.

En los casinos tradicionales, no puedes encontrar esta información. Los casinos online publican esta información para que la conozcas antes de jugar.

Por ejemplo, el porcentaje de devolución de los juegos de tragaperras online oscila entre el 98% y el 85%. Esto te permite conocer tus ganancias potenciales antes de jugar. Encontrar esta información publicada en los casinos físicos es casi imposible.

Los casinos online también ofrecen apuestas mínimas mucho más bajas que las de los casinos físicos, por lo que puedes apostar en más juegos.

Premios más grandes y mejores

En los casinos online, las ganancias no son siempre en metálico. Hay otros premios mayores y mejores que puedes ganar. Algunas marcas ofrecen otros premios tangibles, como coches nuevos, artilugios de lujo o incluso el viaje de tu vida.

El potencial de los premios en metálico es más destacado, y puedes ganar miles de dólares. Aunque parezca poco frecuente, la gente gana grandes cantidades de dinero.

Ofertas y bonos de fidelidad

Los casinos terrestres pueden tener puntos de fidelidad donde puedes reclamar tus puntos de fidelidad. Sin embargo, es algo general y no está personalizado para ningún jugador en concreto.

Los casinos online se interesan por sus clientes VIP y pueden personalizar las ofertas y la fidelidad para ti; por ejemplo, cuando pasas de un nivel VIP a otro.

Hay incentivos de ingreso como la bonificación sin depósito. Esto implica que obtendrás la bonificación incluso antes de depositar en tu cuenta. Después de introducir tus datos en el sitio, el dinero se deposita en tu cuenta, y puedes utilizar esta bonificación para probar la marca y tomar una decisión informada sobre si jugar o no en el sitio. Los bonos suelen recargarse en futuros depósitos, lo que significa que puedes obtener dinero extra para gastar a medida que sigas gastando en el sitio.

Además, hay otras ofertas que puedes esperar, como la devolución de dinero en las apuestas, ofertas de cumpleaños y otras.

Seguridad

Los casinos online ofrecen privacidad y seguridad a sus clientes. En los casinos físicos, puede haber ladrones en la sala vigilando a los ganadores que se van con dinero en efectivo, y aunque suele haber seguridad dentro de los casinos, puede que no pases del aparcamiento sin que te asalten.

En las apuestas online, tus datos personales están seguros y los pagos están encriptados, y no te arriesgas a que te roben.

La interacción social es opcional

En los casinos terrestres suele haber un amplio abanico de personas diferentes. Algunos son directamente groseros, borrachos y odiosos. Algunos casinos son muy ruidosos. Al jugar en los casinos online, no te encuentras con gente, y puedes jugar en la comodidad de tu intimidad y en silencio.

En los juegos con crupier en vivo, tampoco tienes que lidiar con los crupieres si no te gustan.

Algunos casinos terrestres no tienen ningún problema en que sus clientes fumen en el casino, aunque otras personas no se sientan cómodas. Mientras que otros tienen zonas designadas para fumadores, en los juegos de azar online no tendrás que lidiar con esos encuentros.

Conclusión

Si se tienen en cuenta todos los factores, los casinos online parecen ser los preferidos, en comparación con los casinos físicos, en cuanto a las ventajas que ofrecen a sus clientes. El enfoque técnico modernizado que dan al juego virtual es donde reside la grandeza. Sin embargo, los casinos tradicionales de ladrillo y cemento siguen siendo populares entre los ávidos jugadores y han mantenido el estatus de alta gama.