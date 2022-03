Podemos pide al Ayuntamiento de Yebes que canalice la solidaridad del municipio con Ucrania

jueves 03 de marzo de 2022

Podemos ha presentado a través del registro del Ayuntamiento de Yebes una solicitud para que se canalice la solidaridad de las vecinas y vecinos con las víctimas de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, mediante los “recursos administrativos, materiales y sociales” del municipio alcarreño. “Es algo que ya están realizando otros ayuntamientos de Castilla-La Mancha y queremos que Yebes no llegue tarde” ha explicado Juli Amadeu Àrias, portavoz local de Podemos. En este sentido, Àrias añade que “nuestro impulso, planteando acciones unitarias y trabajando en equipo, puede servir de revulsivo para que más ayuntamientos de la provincia de Guadalajara sigan nuestros pasos”.



La formación considera que, en el caso de Yebes, “la Concejalía de Bienestar Social debe poner a disposición de las vecinas y vecinos ucranianos los recursos municipales y la activa implicación administrativa para colaborar en la gestión de posible documentación relacionada con sus familiares”.



Asociaciones del municipio, así como distintos grupos vecinales, ya están organizándose. “Sin embargo, no acaba de llegar a todo el mundo la información y hacen falta coordinación y recursos municipales para que podamos dar una respuesta de unidad local por la paz, la democracia y los derechos humanos”, ha valorado Àrias.



Por su parte, el responsable de organización de Podemos en Yebes, David Fernández Raboso, ha reclamado “la unidad municipal de todos los partidos” con el objetivo de “arrimar el hombro y cooperar para que nuestra pequeña contribución llegue a quienes lo necesitan”. Por ello, el portavoz local, el responsable de organización y varias personas militantes y simpatizantes de Podemos se han concentrado frente al Ayuntamiento de Yebes para pedir que el consistorio “se moje y lo haga sin exclusiones, con la única finalidad de coordinar la solidaridad de las asociaciones, partidos políticos y vecinos y vecinas de nuestro municipio”.



Algunas de las propuestas concretas que ha realizado Podemos son la utilización de los canales de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento de Yebes con fines solidarios y de ayuda humanitaria con la población ucraniana, la habilitación de un local en ambos núcleos del municipio para recogida de medicamentos, alimentos no perecederos y enseres básicos –atendiendo a las necesidades específicas y a la elaboración de listas para facilitar la recogida selectiva–, colocar “mensajes de condena a la guerra” en los edificios municipales, así como la organización de grupos de voluntariado o la coordinación entre las asociaciones y personas que ya se encuentran realizando acciones de apoyo de forma independiente. La formación morada también ha sugerido que “el Ayuntamiento de Yebes destine al menos 1000 euros, por ejemplo, a la compra de analgésicos, alimentos infantiles o pañales”.