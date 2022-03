Carta semanal del obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara : El tiempo cuaresmal

miércoles 02 de marzo de 2022 , 17:38h

Con profundo dolor y sufrimiento debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciamos el tiempo cuaresmal. Una vez más, experimentamos que el poder de las ideologías y la fuerza de las armas se han impuesto al diálogo, a la negociación y al derecho a la vida de tantas personas inocentes que ya han muerto o que se ven forzadas a abandonar su país para encontrar refugio en otros países del mundo.



Al conocer tan triste noticia, el Santo Padre, que ya había pedido con insistencia a los mandatarios de todos los países encontrar soluciones dialogadas al problema, manifestaba en un comunicado que estaba viviendo el momento con gran dolor de corazón, con angustia y preocupación ante el desarrollo de los acontecimientos.



Además, el Papa invitaba también a quienes tienen responsabilidades políticas que “hiciesen un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no de algunos; que nos quiere hermanos y no enemigos”. Estas palabras del Santo Padre son una invitación para que también nosotros revisemos nuestra concepción de Dios y, desde una actitud de sincera conversión, abandonemos los ídolos para volver al Dios verdadero.



La conversión, por tanto, además de ser expresión del disgusto y del arrepentimiento por nuestros pecados, debe partir siempre del descubrimiento y de la convicción de que Dios cuida de nosotros y quiere nuestra felicidad. Por eso, el camino de la conversión nos invita a abrirnos confiadamente a la salvación que Dios nos ofrece porque nos ama con amor infinito a pesar de nuestras miserias y pecados.



Ahora bien, esta vuelta a Dios y el abandono de los ídolos no son nunca el fruto de nuestras capacidades y de nuestros méritos, sino la acogida y la respuesta a la gracia divina, pues Él nos ha amado y nos ama primero. Solo cuando respondemos generosamente a la llamada de Dios y acogemos su gracia, descubrimos verdaderamente lo que es el amor y encontramos la fuerza necesaria para hacer el bien, construir la paz y vivir la fraternidad, superando así nuestras negatividades.



En esta dirección va el mensaje publicado por el Santo Padre con ocasión de la Cuaresma de este año, cuando, citando al apóstol Pablo, dice: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos” (Gal 6, 9-10).



Frente a la insensatez diabólica de la violencia, la injusticia y la mentira, respondamos con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. En comunión con el deseo del Papa, invito a todos los diocesanos a hacer el Miércoles de Ceniza una jornada de ayuno y oración por la paz, invocando la intercesión de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, para que preserve al mundo de la locura de la guerra.



Con mi bendición, feliz tiempo cuaresmal.



Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara