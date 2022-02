La inflación SE DISPAARA hasta el 7,4% en febrero, su nivel más alto en 33 años

lunes 28 de febrero de 2022 , 17:10h

La inflación volvió a dispararse en febrero hasta máximos históricos y se situó en el 7,4 % respecto al mismo mes del año anterior, 1,3 puntos por encima de la tasa registrada en enero (6,1 %) y un valor récord desde julio de 1989.



Así se desprende de los datos adelantados este lunes correspondientes al índice de precios de consumo (IPC), que reflejan que se produjo un encarecimiento generalizado de la mayoría de productos, aunque fue especialmente pronunciado en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, y en carburantes y combustibles (entre ellos, la gasolina).



También contribuyó el precio de la electricidad, que disminuyó "pero menos que en febrero de 2021".



El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en febrero seis décimas, hasta el 3%, con lo que se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la tasa del IPC general. En tasa mensual, el IPC registró en febrero un incremento del 0,6% respecto a enero, en contraste con el descenso del 0,4% del mes anterior. En el segundo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 7,5%, más de un punto por encima de la de enero. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA avanzó un 0,7% en tasa mensual.



Además, la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, registró un repunte de seis décimas en febrero, hasta colocarse en el 3 %.



Este indicador también se mueve en valores récord, ya que no alcanzaba niveles tan altos desde septiembre de 2008.



Por su parte, en tasa mensual los precios se incrementaron en un 0,6 % respecto a enero, lo que equivale al mayor repunte en 30 años.



El Índice de Precios de Consumo Armonizado (el IPCA, que permite hacer comparaciones con otros países europeos) alcanzó en tasa interanual el 7,5 % en febrero, más de un punto por encima del dato del mes anterior, y en tasa mensual se situó en el 0,7 %.