El C.D.Yunquera deja en Noblejas goles, buen fútbol y mejores sensaciones

C. D.NOBLEJAS 4 - C.D.YUNQUERA 4

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 27 de febrero de 2022 , 19:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Qué tarde de fútbol la vivida este sábado en Noblejas hasta donde se desplazaba el C.D.Yunquera para disputar la vigésimo cuarta jornada de liga frente al equipo de esa localidad. Todo se presagiaba en contra de las opciones de puntuar de los de Joaquín Yagüe cuando estos viajaban a tierras toledanas con tan solo once jugadores disponibles debido a la gran cantidad de bajas por lesión y por motivos laborales con las que contaban, pero la conjura en vestuarios para intentar dejar el pabellón lo más alto posible causó efecto por que a tan solo nueve minutos de dar comienzo el encuentro los yunqueranos ya mandaban en el marcador al transformar en gol, André Lucas, un balón rechazado por el guardameta local a tiro cruzado de Javi Robledo.



Los azulones estaban aguantando perfectamente la posesión de los noblejanos y sus respectiva presión llegando a sentirse cómodos y armando contraataques con mucho peligro que bien podrían haber significado ampliar el resultado. En esa dinámica fueron transcurriendo los minutos y el partido se había convertido en un ida y vuelta con posibilidades de gol para ambos conjuntos llegando a estrellar en el larguero sendos balones, uno para cada bando. Pero ya sería en el tiempo de descuento al borde del descanso cuando los yunqueranos perdían la oportunidad más clara de este periodo para ampliar la ventaja cuando Javi Robledo marraba el lanzamiento desde los once metros un penalti cometido sobre el mismo por un defensa local y que Joan Sebastián detenía evitando así ampliar la diferencia por parte de los visitantes.



Con el 0-1 a favor de los yunqueranos daba comienzo la segunda mitad en la que se apreciaba claramente que los locales Iván a buscar el empate a la mayor brevedad posible quemando todas las naves y así fue por qué tan solo cuatro minutos de la reanudación cuando Carlos Gómez de fuerte zapatazo marcaba el 1-1 sin que Miguel Egido pudiera hacer nada para detener el balón.



Los yunqueranos lejos de venirse abajo a pesar de no tener suplentes y con nada que perder no le perdieron la cara al partido y tan solo dice minutos más tarde el centrocampista azulón Miguel Gómez se fabricaba una espectacular jugada robando un balón en el centro del campo para plantarse por velocidad en un mano a mano frente a Joan Sebastián batiéndolo por bajo y estableciendo el 1-2 provisional.



El encuentro se había vuelto loco con dos conjuntos que buscaban descaradamente la meta contraria sin ningún tipo de tapujos y en esas, tan solo cuatro minutos más tarde de que los yunqueranos se pusieran por delante, los toledanos volvían a igualar la contienda a la salida de un córner por obra de Vicente

Navarro mandado a la red un balón que el guardameta yunquerano no acierta a despejar tras recibir una carga y posible falta en el área pequeña que el colegiado no apreció y el 2-2 en el marcador.



Tan sólo siete minutos más tarde el killer azulón Javi Robledo marcaba el 2-3 anticipándose a la salida del portero tras recibir un buen pase desde la izquierda de Luis Redondo. El partido se había vuelto loco y los goles se sucedían para disfrute de los aficionados.



En el minuto 83 los locales lograban el empate (3-3) por mediación de Sergio Nieto cuando esté marcaba libre de marca en una jugada muy reclamada por los visitantes por un posible fuera de juego del jugador noblejano.



Corría ya el minuto 90 cuando los azulones, no conformistas y lanzándose al ataque sin complejos, conseguían ponerse de nuevo por delante en el luminoso (3-4) con un gol, de nuevo, de Javi Robledo, al empalmar este un balón suelto desde fuera del área al que no pudo llegar Joan Sebastián (minuto 90).



Y cuando parecía que los de Yagüe se podían llevar la victoria y completar la machada de hacerlo con los mismos hombres que arrancaron el encuentro por viajar sin suplentes, llegaba la jugada desafortunada a la salida de un córner en la que Luis Redondo, tras varios rebotes, introducía el balón en su propia meta estableciendo el que sería el definitivo 4-4 dentro de los casi siete minutos de descuento que había añadido el colegiado.



Aún así y casi sin tiempo los yunqueranos pudieron establecer el 4-5 si llega a entrar un balón disparado desde la frontal por André Lucas que se marchó fuera lamiendo el poste izquierdo con Joan Sebastián batido.



Sin tiempo para más el árbitro señaló el final del encuentro con el resultado de 4-4 que no contentó a ningún contendiente, especialmente al conjunto yunquerano que fue mandando en el marcador durante todo el partido.



En resumidas cuentas gran partido de los hombres de Yagüe que ven una mejora notable en su forma de encarar los encuentros haciendo frente y plantando cara a los mejores de esta liga y esta vez con el mérito añadido de hacerlo con tan solo once jugadores.