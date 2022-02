Se agota el plazo para el censo gratuito del ADN Canino en Alovera este mes de febrero

jueves 17 de febrero de 2022 , 07:30h

El Ayuntamiento de Alovera dentro de su objetivo de apostar por un municipio más limpio y donde impere el civismo está impulsando el denominado ADN Canino, una nueva medida que obliga a los vecinos a tener registrado el ADN de su perro y así poder sancionar las prácticas que ensucian el municipio.



Desde hace tres meses está abierto el plazo para realizar la prueba en el municipio de forma gratuita para los vecinos, solo deben llamar a la clínica veterinaria adherida y pedir cita previa para poder realizar la en pocos minutos la prueba.



Tras la misma se les entrega un chapa con un código qr, con el que podrán identificar a los agentes el animal como que forma ya parte del censo de ADN; en caso de no realizar la prueba, a partir del 1 de marzo serán multados por no cumplir con esta obligación.



Están obligados a realizar esta prueba los propietarios o poseedores de perros que residan habitualmente en el municipio, es decir, todos los que están obligados a tener censados en el Ayuntamiento a sus perros.



Para realizar la prueba, de forma previa, es necesario haber completado el censo municipal, para lo que es necesario acudir al Ayuntamiento y rellenar los documentos (que se pueden descargar en la web municipal), junto al pago de una tasa de 5€.



Antes de realizar el test de ADN en la clínica se comprueba que está dado de alta en la base de datos del censo municipal, sin cuyo paso previo no pueden realizar la prueba.



Tras el 1 de marzo se fijará un precio por realizar la prueba a aquellos dueños que no lo hubieran realizado en los meses en los que se ha informado la posibilidad de realizarlo de manera gratuita.



Una vez entre en vigor, será la Policía Local quien realice las labores pertinentes de vigilancia y control del cumplimiento de esta ordenanza, tanto en la verificación de haber sido realizada la prueba como en la detección de heces en la vía pública sin recoger e identificación del propietario.



Los horarios de la Clínica Veterinaria para atención serán todos los días de lunes a sábado de 10 a 14h y los miércoles y jueves además de 17.30 a 20.30, con cita previa siempre en el teléfono 949297031.



Los horarios para el censo en el Ayuntamiento será de 9 a 14 de lunes a viernes.