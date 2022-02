LA PEOR CARA DEL PSOE : Las victimas de ETA convocan una manifestación el 2 de abril contra el Gobierno “traidor” de Sánchez

jueves 17 de febrero de 2022

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) llama a alzar la voz bajo el lema: “No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo” e insta a manifestarse el próximo 2 de abril, a las 12:00 en una marcha que recorrerá desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Colón. Destacan que “no todo vale por conservar los sillones del Congreso ni la Moncloa” y recuerdan que “con las víctimas del terrorismo no se mercadea”.



La asociación de víctimas del terrorismo dice haber sentido “tristeza” después de que ayer, la mayoría del arco parlamentario votara en contra de tomar en consideración una proposición de ley presentada por el Partido Popular destinada a evitar los homenajes a etarras y a fortalecer la participación de las víctimas en la ejecución penal y dan las gracias a los 154 diputados que sí votaron a favor de estas medidas.



“Desgraciadamente, una vez más el Gobierno de Sánchez volvió a dar la espalda a las víctimas del terrorismo”. Precisamente, hoy, durante la sesión de control, el líder del PP, Pablo Casado ha preguntado a Sánchez por ello y por si está con las víctimas o los verdugos aunque no ha obtenido respuesta.



Después de que se conociera el informe de la Guardia Civil que ha revelado contactos entre emisarios de ETA e Interior para favorecer a los presos, y la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska negando esos contactos “clandestinos” y asegurando que son un “bulo”, las víctimas no le creen.



La AVT destaca que lleva ya mucho tiempo avisando del trato directo y preferencial que tiene el brazo político de ETA para tratar todos los asuntos relacionados con los presos de ETA, que “hacen y deshacen a su antojo” motivo por el que “hemos decidido plantarnos”.



“Llevamos ya mucho tiempo de traiciones por parte del Señor Marlaska, mucho tiempo de soportar cómo el brazo político de ETA decide sobre los asuntos más importantes de este país. Mucho tiempo soportando que este Gobierno no sepa distinguir entre los buenos y los malos. Entre las víctimas y sus verdugos”.



Las víctimas dicen “basta” y, en la reunión que han mantenido con la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) con el fin de que todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo pusieran de manifiesto sus pensamientos e inquietudes sobre lo que está ocurriendo, la AVT ha trasladado a todos la necesidad de convocar una manifestación para protestar contra esta total traición e ignominia hacia las víctimas del terrorismo.



La asociación mayoritaria de víctimas que preside Maite Araluce ha invitado a todas las asociaciones y fundaciones a que los acompañen “por todas las traiciones que hemos sufrido las víctimas del terrorismo por parte de Pedro Sánchez y su Ministro del Interior, que el día que abandonó la toga, se olvidó también la dignidad”.



A dicha manifestación se han sumado la asociación Dignidad y Justicia, APAVT, Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Luis Portero, Asociación Riojana de víctimas del terrorismo, asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociación canaria de víctimas, asociación de víctimas del terrorismo de Castilla y León y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo.