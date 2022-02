Castilla-La Mancha simplifica el procedimiento de acceso a la Policía Local al reducir de seis a cuatro las pruebas obligatorias

miércoles 16 de febrero de 2022 , 12:36h

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto que simplifica el procedimiento de acceso a la Policía Local, reduciendo para ello de seis a cuatro las pruebas obligatorias.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha declarado que éste era un compromiso para responder a la petición expresa de los ayuntamientos de la región de simplificar los procesos de selección del personal que conforma los Cuerpos de la Policía Local ya que eran complejos y largos, lo que repercutía en dificultades para proveer de nuevos efectivos a estos cuerpos.



En este sentido, cabe resaltar que esta modificación normativa del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha contado con el visto bueno de todas las partes afectadas, una muestra más de la disposición al diálogo y al acuerdo del Gobierno que preside Emiliano García-Page.



Hay que recordar que, en la actualidad, este procedimiento consta de seis pruebas diferentes, lo que supone un esfuerzo excesivo para muchas entidades locales y para las personas aspirantes. Esto también acarrea que el proceso de selección se prolongue en el tiempo, a lo que hay que sumar después la realización de los cursos selectivos en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.



Con esta modificación el número de pruebas obligatorias para acceder al Cuerpo pasa a cuatro, ya que se elimina el examen relativo al desarrollo de temas y la prueba de idiomas, que pasa a ser voluntaria, de manera que solo será de mérito y no servirá para obtener plaza.



Además, se retrasa el reconocimiento médico, que es la prueba más costosa, y se reducen y agrupan las pruebas de ascenso a oficiales y otras categorías superiores.



También se aprovecha la modificación para actualizar algunas referencias que han quedado obsoletas en relación a titulaciones académicas o supresión del permiso de conducir BTP, ese carné especial que autorizaba a conducir vehículos prioritarios que pudieran circular en servicio de urgencia y transporte público, siempre que no superaran los nueve pasajeros o los 3.500 kilos de peso, con la finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación existente.



Blanca Fernández ha recordado que esta modificación facilitará los procesos a los 201 ayuntamientos que cuentan con plazas de Policía Local. Esa cifra significa un aumento de 41 consistorios en menos de un año, ya que en marzo de 2020 había 158.



“En febrero de 2021 ya había 201 ayuntamientos que habían creado plazas para contar con Policía Local. Algunos de estos municipios no habían podido desarrollar siquiera el proceso de oposiciones habida cuenta de lo farragoso que era el procedimiento y entendemos que, con esta simplificación que entrará en vigor en dos meses, facilitaremos bastante esta labor”, ha manifestado la consejera.



Para finalizar, la portavoz no ha querido dejar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer la labor de servicio público de la Policía Local desempeñada desde la máxima profesionalidad y proximidad, “especialmente en los municipios del mundo rural, porque ellos se encargan también de la seguridad ciudadana”.