Los que seguimos trabajando, los autónomos

martes 15 de febrero de 2022 , 18:09h

Hola, mi nombre es José Antonio, tengo 26 años y soy autónomo.



Sí, autónomo, has leído bien. Un joven que decidió emprender en el mundo rural, en su pueblo, Bolaños de Calatrava, hace poco más de un año, asumiendo todos los riesgos que hay que asumir al dar el paso de arriesgarlo todo por todo pero multiplicado por cinco al encontrarnos en plena pandemia y con un gobierno que ni está para nosotros ni lo esperamos.



Sí, autónomo, una especie en extinción. Somos los grandes olvidados para Pedro Sánchez y su gobierno, bueno perdón, olvidados para todo menos para ponernos la zancadilla y asfixiarnos un poquito más al principio de cada mes y día tras día.



Hace unos días, la vicepresidenta del gobierno y “ministra de trabajo” (parece ser que ahora está aprendiendo lo que es trabajar) declaraba en un acto: “Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando.” Enhorabuena y felicidades Yolanda, para dos años que llevas de ministra no está nada mal que por fin un día trabajes y sepas como es el día a día de cada uno de los autónomos de España. Que pena que esta primera vez que trasnoches y madrugas lo dedicaras para, a fin de cuentas, sangrar un poquito más con tu nueva reforma laboral.



Sí, autónomo. Porque para que ustedes se enteren señor Sánchez y señorita Diaz, un autónomo trabaja para mantener a su familia, su negocio y a sus empleados, no para mantenerles a ustedes, a sus consejeros, y a sus vasallos y sus paguitas.



Pero díganme de donde sacamos las cuentas para mantenernos si mes tras mes y día tras día no paran de subirnos cuotas, impuestos, luz, combustible, etc, etc y así sucesivamente. Así no.



Sí, autónomo. Y porque iban a subirle los impuestos a los ricos, lo que no sabíamos es que los autónomos y la clase obrera éramos los nuevos ricos. ¿Y por que no hablamos de la nueva propuesta del gobierno de cotización por ingresos reales que quieren que entre en vigor en 2023? Flipante. Para mear y no echar gota. Así pasa, cada vez menos autónomos, cada vez menos jóvenes que decidan trabajar por su cuenta y crear su propio negocio, cada vez más España vaciada, cuando en verdad el futuro de España depende de los pueblos, del mundo rural y de jóvenes emprendedores.



Sí, autónomo. Estamos hartos de que se nos ningunee y se rían en nuestra cara. Porque una cosa es que paguemos nuestros impuestos, cotizaciones y demás como todo ciudadano, para contribuir a la economía del país pero otra muy distinta es que desde que entró este gobierno no se haya pensado en nosotros ni se haya contado con nuestra opinión en ningún momento y que al llegar la pandemia fuéramos los primeros damnificados cerrando bares, mercadillos al aire libre, peluquerías, comercios locales.. y muchos de ellos no han vuelto abrir o no se recuperaran, pero siguen ahí, olvidados para ayudarles y recordados para que paguen.



Todo esto refiriéndonos a escala nacional pero no muy distinto ocurre aquí en Castilla-La Macha con el vasallo de Pedro Sánchez, el señor Page. Más de lo mismo, con constante abuso y ahogo a todos los autónomos castellanomanchegos, y anuncios de ayudas con una gran letra pequeña o que nunca llegan. Y esto, como dice la gente mayor, no ha hecho nada más que empezar.



Esperemos que más pronto que tarde, Pablo Casado en España y Paco Nuñez en Castilla-La Mancha puedan implantar las políticas fiscales que tan buenos resultados están dando en Madrid y Andalucía con Ayuso y Moreno a la cabeza, respectivamente.



No olvidemos que en la décima y duodécima legislaturas en las que gobernó el PP se aprobaron más leyes y medidas para apoyar a autónomos y emprendedores que en cualquier otro gobierno. Confiemos en que vuelvan esos tiempos, los autónomos los necesitamos más que nunca.



Señorita Yolanda Diaz, los autónomos seguimos trasnochando, seguimos madrugando y seguimos trabajando.



José Antonio Peco

Presidente NNGG Bolaños de Calatrava