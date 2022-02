Más de un centenar de ganaderos de vacuno lácteo se concentran en Toledo

viernes 11 de febrero de 2022 , 13:41h

Más de un centenar de ganaderos de vacuno lácteo se han concentrado esta mañana en la céntrica plaza de Zocodover, en Toledo, para protestar por los ruinosos precios que reciben por su leche. La movilización ha sido convocada por la organización agraria ASAJA Castilla-La Mancha tras constatar que los precios que se pagan a los productores no cubren los costes de producción.



Al grito de “detrás de un litro de leche, hay muchas familias” o “vacuno de leche, en peligro de extinción”, los ganaderos han regalado botellas de leche a los vecinos y turistas, a los que han trasladado que la industria y la distribución “no dicen la verdad al productor” y “engañan al consumidor”. Los productores, que llevan más de un año registrando pérdidas, han asegurado que ahora, con el desmesurado aumento de los costes de producción en estos últimos meses, luz, gasóleo, piensos… ya están “con la leche al cuello”.



En este sentido, el secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha explicado que, tal y como refleja el estudio de costes de producción de la leche que ha presentado recientemente la Consejería de Agricultura, “el ganadero pierde 0,017 euros por cada litro que produce”, y ha trasladado el malestar de los productores a la Administración regional “por tratar de conformarnos con los ingresos que reciben de la PAC, mientras que, cuando se habla de la industria o distribución, nadie suma a los beneficios que ya de por sí obtienen, las ayudas que reciben como, por ejemplo, las ayudas FOCAL”.



Así pues, ha pedido “que se cumpla con la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender los productos por debajo de los costes de producción. Y, el que incumpla, no puede quedar inmune, debe someterse a su sanción correspondiente.”



El secretario general de la organización agraria ha estado acompañado por varios miembros de su Comité Ejecutivo Regional entre los que se encontraban los vicepresidentes Jorge Navarro, Florencio Rodríguez, Juan José Laso y Blanca Corroto, entre otros miembros de las organizaciones provinciales. Corroto, quien también preside ASAJA Toledo, donde se concentran casi la totalidad de los ganaderos de vacuno lácteo de la región, ha llamado también la atención a las Administraciones cuando ha señalado que “algo no funciona bien cuando ni en la convocatoria de ayudas de 2018, ni en la de 2021, ningún joven se ha querido incorporar a esta actividad. Aunque amen la profesión desde niños, los ganaderos prefieren que sus hijos marchen a la ciudad a buscar garantías de futuro que el campo no les da”.



Finalmente, Fresneda ha hecho un llamamiento “a la industria y a la distribución, pero también a los respectivos gobiernos y a los consumidores, y a la sociedad entera en general, porque si no se actúa de inmediato, el campo se nos muere y con él nuestro futuro y el de nuestros hijos”.