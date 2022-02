Buscando excusas desde el 2019

martes 08 de febrero de 2022 , 13:42h

El Alcalde de Guadalajara, el Sr. Alberto Rojo, insiste, persiste y resiste desde el 2019, en relación al asunto que se trae entre manos con el exconcejal del PSOE, ordenanza mayor del Ayuntamiento.



Resulta que ya en el año 2019 iniciaba la legislatura empecinado en que el exconcejal socialista tenía que cobrar un salario superior, y así se las han ido ingeniando con diversas excusas traducidas en gratificaciones extraordinarias que rozan la dudosa legalidad, pero que han ido cumpliendo con su función de incluso alcanzar los 14.000 euros de sobresueldo.



Como ya eran demasiadas excusas, y las productividades demasiado continuas y regulares, había que ir pensando en otras soluciones…



Ahora llega el Sr. Alcalde con una ocurrencia, la de cubrir un puesto de reprógrafo, en plena administración electrónica, de alguien que se jubiló hace más de un año, por lo que mucha urgencia no parecía existir, al menos para cubrir el puesto, para lo que si existía urgencia, era para buscar una solución al problema de las productividades y al aumento de la nómina del exconcejal.



Como el escándalo traducido en 407 euros más al mes se les va de madre, sin haber dado la oportunidad al resto de funcionarios, y sin justificar porque tiene que ser él y no otro, se han visto en la obligación de buscar los apoyos de quienes hablan de la no discriminación y la igualdad salarial, pero se olvidan de ello a la hora de la verdad.



Una vergüenza para el resto de los trabajadores municipales y para los vecinos de Guadalajara.



ITZIAR ASENJO DOMÍNGUEZ, es concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara