Comienzan las obras de mejora de reparación del firme en la zona centro, desde el lunes en el entorno de Capitán Luis Pizaño y Cuesta de San Miguel de Guadalajara

viernes 04 de febrero de 2022 , 13:31h

La planificación de obras de mejora del firme en la ciudad comienza la próxima semana en la zona centro.



Las primeras zonas a abordar serán el entorno de Capitán Luis Pizaño y de la Cuesta de San Miguel.



Como consecuencia, no podrá transitarse el lunes 7 en Capitán Luis Pizaño y parte de la travesía San Miguel según se establece en el plano adjunto. Además, tampoco podrá estacionarse aunque sí se permitirá el paso a los garajes de la zona. Tanto la entrada como la salida a la zona se realizará por la

calle Doctor Benito Hernando.



El martes 8 de febrero, se aumenta la zona de actuación, ya que se reparará el cruce entre la travesía San Miguel y Cuesta de San Miguel. Como sucede el lunes, en esta zona (marcada en rojo en el plano) estará prohibido estacionar y circular, estableciéndose rutas de acceso a la zona de centros educativos desde la parte alta de Pedro Pascual. No obstante se recomienda en la medida de lo posible acudir a pie o estacionar el vehículo en las proximidades para evitar embotellamientos en las horas punta con motivo de las obras.



Hoy mismo se señalizará la zona para que los vehículos no estacionen el lunes y, del mismo modo, se colocarán carteles en los garajes para informar que la entrada y salida será por calle Doctor Benito Hernando.



La duración de las obras será la menor posible, presumiblemente terminando el jueves. Disculpen las molestias que estos trabajos de mejora pudieran ocasionar.