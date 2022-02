Aclaraciones del Ayutamiento de Guadalajara sobre la polémica del Premio de Teatro Antonio Buero Vallejo

miércoles 02 de febrero de 2022

A raíz de las dudas manifestadas por el Grupo VOX en relación a la XXXVII Edición del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara ‘Antonio Buero Vallejo’, el Ayuntamiento quiere dejar claro que la obra ganadora, ‘Queen of te road’ del autor Pablo Díaz Morilla, sí cumple con las bases del concurso y por tanto, es la legítima ganadora.



Las bases recogen en su apartado 3.1 que las obras presentadas deben ser “originales, inéditas, no deben haber sido premiadas en otros concursos y no se deben haber publicado total o parcialmente. Un extremo que se puntualiza en el apartado 11.2, dejando claro que el hecho de haber sido premiadas o no ha de tenerse en cuenta en el momento de presentación de los trabajos.



De esta manera, la obra ‘Queen Of the road’ cumple con todos los requisitos contemplados en las bases puesto que el día en que fue presentada no había sido premiada, algo que sucedió después de la presentación y antes del fallo del jurado.



El Ayuntamiento de Guadalajara lamenta que el Grupo VOX, que no ha solicitado ningún tipo de información y que ni siquiera ha solicitado el acceso al expediente, enturbie el prestigio del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara ‘Antonio Buero Vallejo’, que ha contado en su jurado con personas como Carlos Buero, hijo de nuestro ilustre dramaturgo, y representantes muy importantes de la cultura de la ciudad como Andrés Beladíez, Juan de Lucas, Blanca Calvo, Carlos Alba y Ana María Trillo.