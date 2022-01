Abierta la zona de 'Street Workout' del parque de La Quebradilla de Azuqueca

lunes 31 de enero de 2022

lunes 31 de enero de 2022 , 11:25h

Desde este lunes, 31 de enero, está abierta al público la zona de Street Workout (entrenamiento de calle) que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha habilitado en el parque de La Quebradilla. "Se trata de la segunda instalación de este tipo de la ciudad y se suma a la que ya existía en el complejo San Miguel", recuerda el concejal de Retos Deportivos. "Ampliamos la oferta debido a la demanda creciente de este deporte, que se practica al aire libre en distintos aparatos", indica. La inversión municipal ha sido de 18.091,19 euros y el suministro y la instalación se adjudicó a la empresa Kompan.



El Street Workout de La Quebradilla dispone de tres modelos de aparatos, en concreto, los denominados Over Under, Dip Bech y Combi 5. Over Under dispone de dos barras para saltar o reptar con el fin de entrenar fuerza, agilidad, coordinación y flexibilidad. Dip Bench es una estructura de barras paralelas, en línea y a baja altura para ejercitar y fortalecer los músculos del pecho, los hombros y los brazos. Por su parte, el Combi 5 incluye diez estaciones de entrenamiento diferentes.



"Cada aparato dispone de un letrero informativo donde se explica el ejercicio más relevante, acompañado de un código QR que enlaza con una ilustración animada y ofrece la posibilidad de descargar una aplicación para móvil -Sport & Fitness- con ejercicios y entrenamientos", detalla el edil.