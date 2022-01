Merecido empate del Yunquera en la Villa de Don Fadrique

domingo 30 de enero de 2022 , 20:24h

Se puede calificar de valioso el empate conseguido por el C.D.Yunquera este domingo en su visita a la Villa de Don Fadrique para enfrentarse al sexto clasificado. Los de Joaquín Yagüe llegaban al encuentro con la ilusión de sacar algo positivo dando continuidad al buen juego demostrado en los últimos partidos y que sólo la mala suerte y las decisiones arbitrales erróneas les había privado de poder conseguir.



A pesar de que los toledanos no estaban siendo superiores en la primera mitad lograban ponerse por delante en el marcador con dos goles pero los yunqueranos hacían valer su mejor juego materializando el empate a dos con dos tantos de Javi Robledo y ya sería en las postrimerías del primer acto cuando un gol en propia puerta de los locales valía para darle la vuelta al marcador retirándose al descanso con un 2-3 favorable a los azulones.



La segunda parte fue de dominio local cuando adelantaron sus líneas para ir claramente a por el empate e intentar, por que no, darle la vuelta al marcador. Y ese dominio, ante un Yunquera más conservador, dio sus frutos cuando en el 72 lograban la igualada con un tanto que no debió subir al marcador por falta previa al guardameta azulón Miguel Egido.



En los dieciocho minutos restantes el marcador ya no se movería con lo que los de Yagüe empiezan a ver la luz al final del túnel aunque un punto no sirva para lanzar cohetes después de encadenar tan mala racha desde que diera comienzo la temporada.



El próximo partido de los yunqueranos tendrá lugar en el Jaenal el sábado, 5 de febrero, frente a los Yébenes en lo que será otra oportunidad de seguir con la aparente mejoría.