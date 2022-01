CCOO y UGT defienden la trascendencia del acuerdo de reforma laboral para cambiar la realidad de miles de personas trabajadoras en Guadalajara

viernes 28 de enero de 2022 , 17:42h

Solo el 50% de las personas trabajadoras que cotizan en el Régimen General en la provincia de Guadalajara tienen un contrato indefinido y a tiempo completo, y esa es una de las situaciones que debe corregir el nuevo marco de relaciones laborales que surge del acuerdo de reforma laboral pactado entre Gobierno, patronal y los sindicatos CCOO y UGT.



Para explicar los pormenores del acuerdo, el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, y el secretario general de UGT Guadalajara, Francisco José Sánchez, han ofrecido hoy viernes una rueda de prensa conjunta en la que han defendido la valía de lo pactado, por cuanto devuelve derechos a la gente trabajadora, atajará la temporalidad, mejorará la persecución del fraude, y reequilibrará la negociación colectiva, razones de peso para que el Congreso de los Diputados convalide el decreto y la reforma empiece a tener efecto.



El secretario general de UGT Guadalajara, Francisco José Sánchez, ha destacado la importancia de sacar adelante la reforma laboral: “Es la manera de recuperar la negociación colectiva, y de que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa, también en las empresas multiservicios.



Además, la reforma laboral nos va a permitir luchar contra uno de los principales problemas de los últimos años: la temporalidad”. Del mismo modo, destaca el importante avance que supone un acuerdo como este para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Guadalajara, eso sí sin olvidar que todavía hay importantes asignaturas pendientes, ha defendido el secretario general de UGT en la provincia.



Sánchez ha añadido que este acuerdo “significa un importante avance para los derechos de los trabajadores y trabajadoras pero no podemos olvidar que todavía seguimos teniendo materias pendientes”. Entre las más importantes, el despido (despedir en nuestro país sale muy barato, y eso no se puede consentir) y la subida de salarios. Más teniendo en cuenta los datos del IPC que en nuestra comunidad han subido de manera alarmante. “Los salarios tienen que equipararse al precio de la vida. En nuestra región los precios han aumentado un 7,5% con respecto a 2020. Ahora es mucho más caro llenar el carro de la compra, pagar la luz… Sin embargo, los sueldos de los castellano-manchegos solo subieron un 1,55%. Esa subida de salarios debe materializarse en los convenios. Y el SMI debe llegar a los 1000 euros”.



Por su parte, Javier Morales, responsable provincial de CCOO, ha destacado el contenido del acuerdo y las herramientas que da a la acción sindical para revertir la pérdida de derechos de la clase trabajadora en los últimos años: “Los sindicatos, de manera acertada, hemos apostado por ir más allá de las reformas laborales de 2010 y 2012, y revertir las modalidades contractuales, que vienen de los años 80, y nos hacen tener una temporalidad en torno al 30% de manera sistemática; esta reforma desde luego no es un fin, quedan cosas pendientes como reducir y atajar las causalidades de los despidos”.



Para Morales el acuerdo tendrá un efecto real en la mejora de condiciones laborales de la gente, es una reforma “que prioriza ganar derechos, particularmente a jóvenes y mujeres. La eliminación del contrato de obra y servicio es una muy buena noticia, porque era un nicho de fraude evidente. Además el control del contrato eventual, al que deberemos dar una continuidad en la negociación colectiva, va a hacer que la temporalidad se reduzca, y estaremos vigilantes para ello”.



El secretario general de CCOO Guadalajara ha defendido que este acuerdo debe ser “apoyado doblemente” en esta provincia, “porque en pocas provincias de España se dan los niveles de temporalidad y rotación que tenemos”. En Guadalajara solo el 6% de los contratos hechos en Guadalajara tuvieron carácter indefinidos, y de las 80.000 personas contratadas que cotizan en el Régimen General tan solo la mitad tiene un contrato fijo y a tiempo completo.



En cuanto a la rotación en los contratos, el número de contratos en un año que firma un mismo trabajador, en Guadalajara se contrató en 2021 a cerca de 50.000 personas, trabajadores y trabajadoras que firmaron 170.000 contratos, “son 3,5 contratos al año por persona, por encima de la media regional y nacional”.



El acuerdo pone coto a la temporalidad con un cambio de rumbo en las relaciones laborales, ha concluido Javier Morales, que ha dicho que “controlar el contrato eventual será fundamental en esta provincia, y más en sectores como la logística, donde vemos de manera sistemática la temporalidad abusiva y fraudulenta”.