Vox denuncia que la Diputación de Guadalajara "se pone del lado de Garzón y NO de los ganaderos"

lunes 24 de enero de 2022 , 12:20h

Este viernes se celebró pleno ordinario en la Diputación Provincial de Guadalajara. Una sesión que contó en el orden del día con una moción en apoyo al sector ganadero y contra las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. “Presentamos una moción de apoyo a los ganaderos y agricultores de Guadalajara y en contra de los puntos de la agenda 2030 contrarios a sus intereses. Va en contra de los productos, ganaderos y agricultores españoles y fue lamentable ver como todos los partidos al unísono apoyaron la agenda 2030” ha asegurado el portavoz del Grupo Provincial de VOX en Diputación, Iván Sánchez.

La moción buscaba una reacción de apoyo a nuestros ganaderos a raíz de las declaraciones de Garzón en un medio internacional asegurando que la carne de las ganaderías intensivas españolas era de mala calidad. “Es bochornoso ver como el diputado de Unidas Podemos defendía a capa y espada al ministro Garzón diciendo que era una fake news la noticia que le ha puesto en la palestra. Una supuesta fake news que todo el panorama político ha criticado. Este ministro en lugar de reconocer que se había equivocado o que había querido decir otras palabras, se ha ratificado en lo que dijo en aquella entrevista. Dejando por tierra los productos españoles, y su diputado en Guadalajara, a los ganaderos de esta provincia” ha afirmado Sánchez.

El portavoz de la formación ha explicado claramente la postura de VOX al respecto: “Tenemos que tener libertad para que los ganaderos decidan si quieren tener granjas de extensivo o de intensivo. No podemos meternos como cualquier dictador comunista en qué es lo que tienen que hacer todos los españoles. Cada uno tiene que ser libre de defender sus intereses y sus empresas como ellos prefieran. El resto de los españoles seremos libres de ir con nuestro dinero a dónde queramos y comprar la calidad de carne que queramos comprar. Cómo cualquier negocio, si la gente no consume la carne de las intensivas, se dejarán de tener y pasaremos a las extensivas. Pero ahí está la libertad de que cada uno haga lo que quiera hacer y no nos impongan lo que ellos quieran que tengamos que hacer”.

Manifestación de apoyo al mundo rural

Este domingo se celebró en Madrid una manifestación masiva de apoyo al mundo rural. El diputado provincial Iván Sánchez acudió a la misma en representación de VOX Guadalajara. “Hemos mostrado nuestro apoyo a esa gente que está produciendo por debajo de costes y que dejaron bien claro que están en contra de la agenda 2030. Una agenda que les está arruinando. Esas políticas que lo que hacen es traer productos de terceros países. No estamos en condiciones de competitividad con ellos por los precios de coste en España. Debido a las condiciones a las inspecciones y garantías a las que están sometidos, que no son iguales que las de los países con los que competimos y que no tienen las mismas garantías sanitarias, ni laborales”, ha lamentado Sánchez.

Por último el también edil en Alovera ha pedido “luchar por una agenda España. Debemos defender nuestros productos, ganaderos, agricultores… y también a nuestra gente del toro y a los cazadores. Hay que defender que nuestros productos no salgan al extranjero por debajo del mercado y del coste”.